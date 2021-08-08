Тренер Бенфики: Если бы мы после первого тайма выигрывали с крупным счетом, я бы выпустил Яремчука
Пока Роман без игровой практики
Фото: twitter.com/SLBenfica
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал, почему не вышел на поле украинец Роман Яремчук в матче против "Морейренсе":
"Я планировал выпустить его. Если бы после первого тайма мы выигрывали с крупным счетом, то я бы сделал это. Яремчук не играл с момента завершения Евро-2020, поэтому официальные матчи заменят ему подготовку к сезону", - сказал Жезус.
Напомним, что 31 июля Яремчук присоединился к "Бенфике" из "Гента" за 17 млн евро. Пока он на поле не выходил.
Следующий матч "орлы" проведут в квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака" в Лиссабоне 10 августа.
Популярное сейчас
- ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов - ВИДЕО
- Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.08.2021
- Украина завершила выступление на Олимпийских играх 2020 в Токио
- Кухаревич дебютировал за Труа в матче против ПСЖ
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО