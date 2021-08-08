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Тренер Бенфики: Если бы мы после первого тайма выигрывали с крупным счетом, я бы выпустил Яремчука

Наши за границей
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Пока Роман без игровой практики

Тренер Бенфики: Если бы мы после первого тайма выигрывали с крупным счетом, я бы выпустил Яремчука

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал, почему не вышел на поле украинец Роман Яремчук в матче против "Морейренсе":

"Я планировал выпустить его. Если бы после первого тайма мы выигрывали с крупным счетом, то я бы сделал это. Яремчук не играл с момента завершения Евро-2020, поэтому официальные матчи заменят ему подготовку к сезону", - сказал Жезус.

Напомним, что 31 июля Яремчук присоединился к "Бенфике" из "Гента" за 17 млн ​​евро. Пока он на поле не выходил.

Следующий матч "орлы" проведут в квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака" в Лиссабоне 10 августа.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
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Источник:
Record

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