Тренер Бенфики: Если бы мы после первого тайма выигрывали с крупным счетом, я бы выпустил Яремчука

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал, почему не вышел на поле украинец Роман Яремчук в матче против "Морейренсе":

"Я планировал выпустить его. Если бы после первого тайма мы выигрывали с крупным счетом, то я бы сделал это. Яремчук не играл с момента завершения Евро-2020, поэтому официальные матчи заменят ему подготовку к сезону", - сказал Жезус.

Напомним, что 31 июля Яремчук присоединился к "Бенфике" из "Гента" за 17 млн ​​евро. Пока он на поле не выходил.

Следующий матч "орлы" проведут в квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака" в Лиссабоне 10 августа.