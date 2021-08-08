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Официально: Коваленко перешел в Специю

Наши за границей
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа. "Аталанта" также сможет вернуть игрока

Официально: Коваленко перешел в Специю

ФК "Специя" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Специи" обьявил о подписании полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.

Сделка прошла в формате арендного соглашения. "Специя" получит опцию выкупа украинского хавбека, но "Аталанта" также сможет обратно выкупить игрока себе.

Напомним, в Серию А Виктор перехал прошлой зимой из донецкого "Шахтера", а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь 4 минуты в футболке "Аталанты".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Специя (Италия) Виктор Коваленко
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Источник:
acspezia.com

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.08.2021 в 16:58
Правильно зробив.
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