Официально: Коваленко перешел в Специю
Аренда с правом выкупа. "Аталанта" также сможет вернуть игрока
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Официальный сайт "Специи" обьявил о подписании полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.
Сделка прошла в формате арендного соглашения. "Специя" получит опцию выкупа украинского хавбека, но "Аталанта" также сможет обратно выкупить игрока себе.
Напомним, в Серию А Виктор перехал прошлой зимой из донецкого "Шахтера", а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь 4 минуты в футболке "Аталанты".
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Источник:acspezia.com
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.08.2021 в 16:58
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