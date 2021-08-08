Фатих Терим хочет, чтобы Галатасарай подписал Ярмоленко

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим предоставил руководству клуба список футболистов, которых он хочет видеть в своей команде.

В нем оказались: Варда из "ПАОК", Собхи из ФК "Пирамидз", Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" и Камил Юзвяк из ФК "Дерби Каунти".

В прошлом сезоне украинец сыграл 15 матчей в АПЛ и отдал один ассист. Transfermarkt оценивает вингера в 4 миллиона евро.