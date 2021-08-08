Стали известны детали сделки перехода Коваленко в Специю
Аренда на один год
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Ранее, сегодня "Специя" обьявила о
Футбольный агент игрока Вадим Шаблий в своем инстаграме сообщил, что сделка оформлена на сезон 2021/22 - в формате аренды.
Напомним, в Серию А Виктор перехал прошлой зимой из донецкого "Шахтера", а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь 4 минуты в футболке "Аталанты".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу
- Месси пригласил друзей на прощальный ужин в Барселоне
- Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ
- В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...