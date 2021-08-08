Стали известны детали сделки перехода Коваленко в Специю

Ранее, сегодня "Специя" обьявила о подписании украинского хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко.

Футбольный агент игрока Вадим Шаблий в своем инстаграме сообщил, что сделка оформлена на сезон 2021/22 - в формате аренды.

Напомним, в Серию А Виктор перехал прошлой зимой из донецкого "Шахтера", а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь 4 минуты в футболке "Аталанты".