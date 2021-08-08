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Стали известны детали сделки перехода Коваленко в Специю

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Аренда на один год

Стали известны детали сделки перехода Коваленко в Специю

ФК "Специя" / Автор неизвестен

Новина українською

Ранее, сегодня "Специя" обьявила о подписании украинского хавбека "Аталанты" Виктора Коваленко.

Футбольный агент игрока Вадим Шаблий в своем инстаграме сообщил, что сделка оформлена на сезон 2021/22 - в формате аренды.

Напомним, в Серию А Виктор перехал прошлой зимой из донецкого "Шахтера", а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь 4 минуты в футболке "Аталанты".

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В статье: Специя (Италия) Виктор Коваленко
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