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ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады обвинило Романа Зозулю в фашизме

Наши за границей
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(7 голосов)

Сообщество призывает испанский клуб разорвать контракт с украинцем

ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады обвинило Романа Зозулю в фашизме

As

Новина українською

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству "Фуэнлабрады" с просьбой расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.

"Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.

Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля. Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет", – говорится в заявлении Fuenla Entiende.

Добавим, после ухода из "Альбасете" у украинца было несколько вариантов продолжения карьеры. Но фанаты испанских команд выступали против подписания Романа, обвинив футболиста в неонацистских взглядах.

Читайте также"Это все ложь": Зозуля отреагировал на обвинения в неонацистских связях

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
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Источник:
Fuenla Entiende

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Комментарии (36)
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Alex-696 (Немирів)
09.08.2021 в 12:33
Трахайте себе в дупу, а до футболу не лізьте.)))
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+2
0
hapos25
09.08.2021 в 12:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
09.08.2021 в 12:27
дуплозадые вротберущие особи.....
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 12:19
Кто следующие? Негры? Евреи? Кем Рома ещё не был? Расистом? Антисемитом? Толерасты х..евы блъ.. Руки прочь от белого патриота и нееврея Зозули!
Ответить
+1
-5
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 12:28
Быстро ты, Многоликий Анус, умеешь перекрашиваться. Кривожопский выпердыш.
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+3
0
MU777777 (Дергачи)
09.08.2021 в 12:04
так сами же хотели эвропейских ценностей...вот и получайте факом в дупу..))
Ответить
0
-8
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 12:24
Вот уже один ресурсовский ЛГБТшник лишнехромосомный вылез
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 12:26
Головне, чого українці не хотіли, не хочуть і ніколи не схочуть - це цінічного і людоненависницького рашизма московітів, який ти тут намагаєшся пропагувати.
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+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:56
Зачекайте, чого немає, де ж це головна п*зда усього форуму, всієї барсодр@ч@ні, мундо Шепетівки мееесооозбооочена шизопутана darian clark...
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+8
-2
vladpolt (Полтава)
09.08.2021 в 11:46
Кожного, хто не повертається задом до цих збоченців, вони вважають фашистом.
Ответить
+8
-2
avatar
Romerik (YNWA)
09.08.2021 в 11:42
То п*зда
Ответить
+5
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.08.2021 в 12:00
У їхньому випадку - с*ака!
Ответить
+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.08.2021 в 12:03
+5
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.08.2021 в 11:40
А от тепер для вати дилема: з одного боку, Рома - "фошизд" для них, з іншого - геїв вони ненавидять)) Кого ж підтримати? Але той факт, що проти Зозулі виступили одностайно вата, коммі іспанські і ЛГБТ - показовий!
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+11
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:52
Zapp Brannigan (Київ) те що під чудовим поняттям Лібералізм - процеси Лібералізації - ці фашистські вилупки, зокрема в цій ж Іспанії -давно вже переважно усі стали ліберастами (а не ЛІБЕРАЛАМИ у повному сенсі цього поняття) це вам і є щоденне окозамилювання, тотальна ПІДМІНА понятть, через що доречі у загниваючу (у цьому якраз саме сенсі) Європу (не плутати з рашистською пропагандою - то вони не можуть між собою поділити, пальму першості, хто найбільші ліберасти... як у рашці жиріновський, мілонов та інші виродки природи...), сумний факт лиш те, що об'єктом цих п]д@р@сів став наш Патріот УКРАЇНИ - Роман Зозуля...
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+9
0
ZNAK_VOPROSA
09.08.2021 в 11:40
Осталось послушать мнение известного представителя ЛГБТ сообщества или большого гомосека ПРОСТО КАКАШКИНА (Харьков)
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+8
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.08.2021 в 12:26
Ты пед рило здесь людям мозги не парь... Не я, а ты облизывешь мужские члены на Окружной у дальнебойщиков... Ты заднепривод постоянно поливал грязью Романа и других патриотов... Это же ты ущербный продвигаешь "руSSкий мир" , гадишь на страну и ее героев... Это же не я, а ты пе де раст прячешся за ники ZNAK_PONOSA , Родитель трамвая, Счетчик Ранцев...
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+4
0
ZNAK_VOPROSA
09.08.2021 в 12:35
Гомосек, дай хоть одну ссылку, где я поливал грязью Романа и других патриотов, факты давай, а не балабольство. А по поводу твоей ориентации, не переживай все и так про тебя знают: и про Олексина, и про окружную, и про твои гомосвязи, петушок
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:39
іспанські гомофашисти у дії...
Ответить
+10
-1
avatar
ascent (Луксор)
09.08.2021 в 11:25
Тот случай, когда от ЛГБТ хоть поддержка, хоть порицание все выглядит неоднозначно...
Ответить
+1
-9
avatar
ascent (Луксор)
09.08.2021 в 11:27
Хотя наверное поддержка была бы хуже...
Ответить
+1
-9
Lil Jon (Полтава)
09.08.2021 в 11:38
Это у нас, там другие "ценности"
Ответить
+2
-2
Moro (Киевская область)
09.08.2021 в 11:25
только 3,14дарасов забыли спросить. Окучивали бы уже свои пердаки и не лезли к нормальным людям...
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+7
0
kravaserega (Kyiv)
09.08.2021 в 11:25
П И Д О Р О В ещё забыли спросить
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+8
0
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 11:20
Наши лишнехромосомные ЛГБТшники тоже обвиняют Рому в фашизьме))). Даже на этом ресурсе. Щас повылазяют духовноскрепные
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+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:44
Dr. House (Поділля) 09.08.2021 в 11:20 Доктор Хаус, це швидше усього були мееесооозбоочені поплічники дуріана разом з ним самим-самим() - звідки ж така пожвавленість серед гей-спільноти (чи як їх культурно назвати) - не лише, як супроводжувати свого самого-самого на Єлисейські поля прискакав мессооозбоочений шизооолень darian clark
Ответить
+7
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.08.2021 в 11:20
От їх ще забули спитати!
Ответить
+6
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:39
що правда, то правда:)
Ответить
+8
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 11:19
Авторитетное мнение. Какие же не толерантные эти испанские пид@₽ы и ковырялки ... Белые натуралы тоже имеют право играть в футбол !!!
Ответить
+5
0
sanchiz_r (Харьков)
09.08.2021 в 11:17
я не понимаю Рому, на фиг ему эта испания, вернулся б уже на родину
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 11:21
Климат, уровень жизни и деньги ...
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 12:15
и линия фронта далеко..
0
-6
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 12:27
Это ты, Барсодрочиус, привык ко всем примыкать, ушлепок лишнехромосомный, хотя от пенсии украинской отказаться не в силе, не смотря на свои скрепы
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.08.2021 в 12:30
Там таких идиотов нет,как ты с половым партнером...
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 12:12
Скорее Рома примкнёт к лгбт, чем оставит Испанию.
Ответить
0
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.08.2021 в 12:29
Не будет он к еам пид ер ам приыкать...Даже не надейся заднеприводный олень...
+3
0


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