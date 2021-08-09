ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады обвинило Романа Зозулю в фашизме
Сообщество призывает испанский клуб разорвать контракт с украинцем
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ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству "Фуэнлабрады" с просьбой расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.
"Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.
Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля. Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.
В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет", – говорится в заявлении Fuenla Entiende.
Добавим, после ухода из "Альбасете" у украинца было несколько вариантов продолжения карьеры. Но фанаты испанских команд выступали против подписания Романа, обвинив футболиста в неонацистских взглядах.
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