Коваленко провел первую тренировку в составе Специи

Вчера, 8 августа, "Специя" объявила о переходе полузащитника Виктора Коваленко.

Украинский футболист начал тренировки с командой и уже успел принять участие в двухстороннем матче.

"Черная команда", за которую сыграл Коваленко, победила "белую" (3:2), Виктор голов в этом матче не забивал.

Напомним, что 25-летний Коваленко перешёл из "Аталанты" в "Специю". Аренда рассчитана на один сезон – до 30-го июня 2022-го года.