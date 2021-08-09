Коваленко провел первую тренировку в составе Специи
Украинец начал тренировки с новой командой
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Вчера, 8 августа, "Специя" объявила о переходе полузащитника Виктора Коваленко.
Украинский футболист начал тренировки с командой и уже успел принять участие в двухстороннем матче.
"Черная команда", за которую сыграл Коваленко, победила "белую" (3:2), Виктор голов в этом матче не забивал.
Напомним, что 25-летний Коваленко перешёл из "Аталанты" в "Специю". Аренда рассчитана на один сезон – до 30-го июня 2022-го года.
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Источник:Instagram Spezia
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