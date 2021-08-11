Бенфика использовала фамилию Яремчука, чтобы оригинально переименовать свой англоязычный твиттер

Вчера, 10 августа украинский форвард Роман Яремчук дебютировал в составе "Бенфики" против "Спартака" (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В конце второго тайма удар украинца привел к голу в ворота российского клуба.

Отметим, что изначально сайт УЕФА записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это Самюэль Жиго забил в ворота своей команды.

В результате англоязычная версия твиттера "Бенфики" была переименована в "Бенфикачук".

Скриншот: twitter.com/slbenfica_en