Бенфика использовала фамилию Яремчука, чтобы оригинально переименовать свой англоязычный твиттер
Неожиданно
Фото: twitter.com/slbenfica_en
Вчера, 10 августа украинский форвард Роман Яремчук дебютировал в составе "Бенфики" против "Спартака" (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В конце второго тайма удар украинца привел к голу в ворота российского клуба.
Отметим, что изначально сайт УЕФА записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это Самюэль Жиго забил в ворота своей команды.
В результате англоязычная версия твиттера "Бенфики" была переименована в "Бенфикачук".
Ladies, gentlemen and others: Roman Yaremchuk ⚡#SLBSpartak #UCL #WeAreBenfica pic.twitter.com/vgft608oO1— SL Benficachuk (@slbenfica_en) August 10, 2021
Скриншот: twitter.com/slbenfica_en
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