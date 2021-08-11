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Бенфика использовала фамилию Яремчука, чтобы оригинально переименовать свой англоязычный твиттер

Наши за границей
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Неожиданно

Бенфика использовала фамилию Яремчука, чтобы оригинально переименовать свой англоязычный твиттер

Фото: twitter.com/slbenfica_en

Новина українською

Вчера, 10 августа украинский форвард Роман Яремчук дебютировал в составе "Бенфики" против "Спартака" (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В конце второго тайма удар украинца привел к голу в ворота российского клуба.

Отметим, что изначально сайт УЕФА записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это Самюэль Жиго забил в ворота своей команды.

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В результате англоязычная версия твиттера "Бенфики" была переименована в "Бенфикачук".

Бенфика использовала фамилию Яремчука, чтобы оригинально переименовать свой англоязычный твиттер - изображение 1

Скриншот: twitter.com/slbenfica_en

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спартак (Москва)
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