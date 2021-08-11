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Евгений Макаренко стал одноклубником Ивана Петряка

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Украинец будет выступать под 8-м номером

Евгений Макаренко стал одноклубником Ивана Петряка

Фото: molfehervarfc.hu

Новина українською

"Фехервар" объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко.

Официальный сайт клуба не сообщает деталей трансфера, но агент 30-летнего футболиста Вадим Шаблий утверждает, что соглашение рассчитано на 2 года.

В новой команде Евгений будет играть под 8-м номером.

Отметим, что последним клубом украинца был "Андерлехт". А с января 2020 по июнь 2021-го хавбек выступал на правах аренды за "Кортрейк".

В прошлом сезоне Макаренко провел 28 матчей и забил 3 гола.

Добавим, что по итогам минувшей кампании "Фехервар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К слову, в составе венгерского клуба также выступает украинский полузащитник Иван Петряк.

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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Источник:
МОЛ Фехервар

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