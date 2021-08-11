Евгений Макаренко стал одноклубником Ивана Петряка
Украинец будет выступать под 8-м номером
Фото: molfehervarfc.hu
"Фехервар" объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко.
Официальный сайт клуба не сообщает деталей трансфера, но агент 30-летнего футболиста Вадим Шаблий утверждает, что соглашение рассчитано на 2 года.
В новой команде Евгений будет играть под 8-м номером.
Отметим, что последним клубом украинца был "Андерлехт". А с января 2020 по июнь 2021-го хавбек выступал на правах аренды за "Кортрейк".
В прошлом сезоне Макаренко провел 28 матчей и забил 3 гола.
Добавим, что по итогам минувшей кампании "Фехервар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К слову, в составе венгерского клуба также выступает украинский полузащитник Иван Петряк.
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