Евгений Макаренко стал одноклубником Ивана Петряка

"Фехервар" объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко.

Официальный сайт клуба не сообщает деталей трансфера, но агент 30-летнего футболиста Вадим Шаблий утверждает, что соглашение рассчитано на 2 года.

В новой команде Евгений будет играть под 8-м номером.

Отметим, что последним клубом украинца был "Андерлехт". А с января 2020 по июнь 2021-го хавбек выступал на правах аренды за "Кортрейк".

В прошлом сезоне Макаренко провел 28 матчей и забил 3 гола.

Добавим, что по итогам минувшей кампании "Фехервар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К слову, в составе венгерского клуба также выступает украинский полузащитник Иван Петряк.