Макаренко: Благодарен руководству Фехервара за возможность проявить себя

Новоиспеченный полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в венгерский клуб.

Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в "Фехерваре". Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.

Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир.

Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии", – сказал Макаренко.