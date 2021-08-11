Макаренко: Благодарен руководству Фехервара за возможность проявить себя
Украинец - о переходе в венгерский клуб
Фото: instagram.com/shablii_vadim
Новоиспеченный полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в венгерский клуб.
Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в "Фехерваре". Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.
Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир.
Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии", – сказал Макаренко.
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