  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Макаренко: Благодарен руководству Фехервара за возможность проявить себя
В тренде

Макаренко: Благодарен руководству Фехервара за возможность проявить себя

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец - о переходе в венгерский клуб

Макаренко: Благодарен руководству Фехервара за возможность проявить себя

Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в венгерский клуб.

Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в "Фехерваре". Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.

Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир.

Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии", – сказал Макаренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МОЛ Фехервар

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...