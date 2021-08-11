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Яремчук отказался давать на камеру интервью на русском языке

Наши за границей
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(4 голосов)

Футболист не изменил принципам

Яремчук отказался давать на камеру интервью на русском языке

Фото: isport.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Вчера, после матча, российскому журналисту издания “Спорт-экспресс” удалось пробраться к автобусу “Бенфики” и пообщаться с Романом Яремчуком. Тем не менее, футболист не дал интервью на камеру, так как просил, в таком случае, общаться на украинском.

Журналист рассказал об отказе в своём телеграмм-канале.

Интервью записать всё же удалось, но только текстовое.

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Напомним, что вчера Яремчук дебютировал за “Бенфику” и помог огорчить московский клуб, создав вторую голевую атаку команды.

Португальская команда обыграла “Спартак” 2:0 и вышла в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спартак (Москва)
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Комментарии (4)
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sasha popov (Салехард)
12.08.2021 в 00:37
Он не на русском отказался давать интервью, а рос журналисту. Рiзницю чуэте?
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0
0
AndrewGreen (Lviv)
12.08.2021 в 00:17
Ага, фоткатись із бастою - то до принципу не має жодного відношення. Лицемірство
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
12.08.2021 в 00:03
Мокшам комментарии опасно давать, они потом все перекрутят как им выгодно
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+3
0
СТОП крот (Киев)
12.08.2021 в 00:01
А різним рахицьким «какая разніца?»
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+2
-1


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