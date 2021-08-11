Яремчук отказался давать на камеру интервью на русском языке
Футболист не изменил принципам
Фото: isport.ua / Автор: неизвестен
Вчера, после матча, российскому журналисту издания “Спорт-экспресс” удалось пробраться к автобусу “Бенфики” и пообщаться с Романом Яремчуком. Тем не менее, футболист не дал интервью на камеру, так как просил, в таком случае, общаться на украинском.
Журналист рассказал об отказе в своём телеграмм-канале.
Интервью записать всё же удалось, но только текстовое.
Напомним, что вчера Яремчук дебютировал за “Бенфику” и помог огорчить московский клуб, создав вторую голевую атаку команды.
Португальская команда обыграла “Спартак” 2:0 и вышла в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов.
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