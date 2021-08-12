Ребров находится в расположении Аль-Айна на сборе в Дубае
Украинский специалист начал тренировочный сбор с клубом
Фото: mlsz.hu
"Аль-Айн", главным тренером которого является Сергей Ребров, продолжает подготовку к новому сезону. Украинский специалист вместе с командой находится на сборе в Дубае.
Об этом свидетельствуют фото пресс-службы эмиратского клуба.
Напомним, что Сергей Ребров - главный кандидат на должность главного тренера сборной Украины.
تدريبات اليوم الأول في معسكر دبي ✅#نادي_العين pic.twitter.com/8SU1aLXL6e— نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021
ضمن برنامج المعسكر "المغلق" في دبي..— نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021
نجوم "الزعيم" يوقعون على دفتر حضور ورشة التحكيم
???? https://t.co/BRSGDJ6cJz #نادي_العين pic.twitter.com/UumPaCTiGF
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Источник:Twitter
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