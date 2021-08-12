Ребров находится в расположении Аль-Айна на сборе в Дубае

Знаете, я давно уже не припомню настолько бесхребетно наше руководство по футболу. Они за что не берутся, везде провал, позор и стыд. А слов сколько....Суркисы привезли евро, неважно какими методами но привезли. Нормально его провели. Коньков хоть ничего не делал, но и не позорился. А эти до чего не дотронуться, все в гов-но превращается...