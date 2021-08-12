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Ребров находится в расположении Аль-Айна на сборе в Дубае

Наши за границей
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(6 голосов)

Украинский специалист начал тренировочный сбор с клубом

Ребров находится в расположении Аль-Айна на сборе в Дубае

Фото: mlsz.hu

Новина українською

"Аль-Айн", главным тренером которого является Сергей Ребров, продолжает подготовку к новому сезону. Украинский специалист вместе с командой находится на сборе в Дубае.

Об этом свидетельствуют фото пресс-службы эмиратского клуба.

Напомним, что Сергей Ребров - главный кандидат на должность главного тренера сборной Украины.

Читайте такжеУАФ готова помочь Реброву с расторжением контракта - источник

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (15)
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.08.2021 в 13:57
там на днях павелки грозились "помочь убедить" арабов отпустить Реброва. охрененно помогли, да. Итого: Шева слинял без всяких отступных, патамуша какие могут быть контракты с кумом. Маркевич плюнул и ушел, получив предложение поработать полгодика. Ребров на контракте, который, вопреки смелым заявлениям, разорвать не получается. Через 3 недели - матч с Францией. За что павелки не возьмутся - везде эпик фейл и позор
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+5
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 14:03
куми такі - сам собі від себе й на себе - тільки не питання ГРИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ - ось ця НАЙболючіша проблема не хвилювала й не хвилює нікого з цих піарів - шевченка - михайличенка - реброва... ви ще напівбожевільного сабо з пенсії чи чого вже панькатися зразу леоненка-алієва( а що - динамівські серця - обидва суркіси та й павелка не проти будуть )))
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+7
-1
дЫркофан
12.08.2021 в 13:53
не парьтесь ставьте главным петракова
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 13:52
Маркевич - НАЙкращий кандидат у тренери Нацзбірної УКРАЇНИ!!!!!!
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+10
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 13:56
ребров -недотренер динамівське серце без почуття власних зобов'язань - сьогодні пообіцяв виграти Лігу Чемпіонів Азії та арабський чемпіонат - завтра вже "навострил лижи" в УКРАЇНУ по кумівству - а ви за мене (Реброва) лимон євро підженіть арабам - а я вам і Кубок Світу понаообіцяю.... недотренер, одним словом
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+8
-4
ДимаSv (Одесса)
12.08.2021 в 13:31
Арабы спасли Украину от очередного тренера-пустышки. Аллаху-акбар!
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+11
-7
Пришта Литин (Київ)
12.08.2021 в 13:41
Пустышка у тебя между ног болтается.
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+4
-9
дЫркофан
12.08.2021 в 13:52
у него между ног,а у тебя это голова дырявый дебил
+1
-4
avatar
Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 13:17
Знаете, я давно уже не припомню настолько бесхребетно наше руководство по футболу. Они за что не берутся, везде провал, позор и стыд. А слов сколько....Суркисы привезли евро, неважно какими методами но привезли. Нормально его провели. Коньков хоть ничего не делал, но и не позорился. А эти до чего не дотронуться, все в гов-но превращается...
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+10
-1
sanchiz_r (Харьков)
12.08.2021 в 12:59
в эмиратах долго не работают)) можно спецом завалить сезон, тогда сами уволят еще и денег дадут за досрочное расторжение))) сборной пока может тот же Маркевич поиграться))
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 13:09
Так в том то и дело, что он не хочет играться, а хочет долгий контракт...
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+4
0
sanchiz_r (Харьков)
12.08.2021 в 13:18
так я ж про то, ЧМ уже как то выйдем не выйдем, а нормальный отборочный цикл к ЧЕ как раз в следующем году осенью пусть и начинает
+2
-1
avatar
armik (Киев)
12.08.2021 в 13:48
Арабы заставят этого мерзавца отработать оставшиеся деньги дворником. Не обольщайся
+3
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.08.2021 в 14:10
Як варіант: дають довгий контракт, але збірна не виходить на мундіаль і Мирона звільняють...
+2
0
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Kalina ua (Sumy)
12.08.2021 в 15:02
Мирон виноват, что не вывел, а Шева герой
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0
0


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