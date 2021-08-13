Макаренко - о переходе в Фехервар: Сделал выбор в пользу футбольного долголетия
Украинец подписал контракт с венгерским клубом на 2 года
Фото: molfehervarfc.hu
Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал переход в МОЛ "Фехервар". Игрок подписал контракт с венгерским клубом на 2 года.
"Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.
Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Петряку - прим.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.
Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия", — сказал Макаренко в комментарии Футбол NEWS.
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