Макаренко - о переходе в Фехервар: Сделал выбор в пользу футбольного долголетия

Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал переход в МОЛ "Фехервар". Игрок подписал контракт с венгерским клубом на 2 года.

"Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.

Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Петряку - прим.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.

Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия", — сказал Макаренко в комментарии Футбол NEWS.