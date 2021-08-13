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Макаренко - о переходе в Фехервар: Сделал выбор в пользу футбольного долголетия

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Украинец подписал контракт с венгерским клубом на 2 года

Макаренко - о переходе в Фехервар: Сделал выбор в пользу футбольного долголетия

Фото: molfehervarfc.hu

Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал переход в МОЛ "Фехервар". Игрок подписал контракт с венгерским клубом на 2 года.

"Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.

Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Ване (Петряку - прим.). Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.

Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия", — сказал Макаренко в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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Источник:
ТК Футбол

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