Коваленко попал в заявку Специи на матч Кубка Италии против Порденоне

Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку "Специи" на матч 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне".

Игра между командами состоится сегодня, 13 августа и начнется в 18:45 (киевское время).

"Специя" арендовала 25-летнего Коваленко у "Аталанты". Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 30 июня 2022-го года.

Напомним, что в Италию Виктор перебрался в феврале и сыграл лишь в одном матче за "Аталанту".