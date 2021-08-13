Коваленко попал в заявку Специи на матч Кубка Италии против Порденоне
Поединок состоится сегодня, 13 августа
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку "Специи" на матч 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне".
Игра между командами состоится сегодня, 13 августа и начнется в 18:45 (киевское время).
"Специя" арендовала 25-летнего Коваленко у "Аталанты". Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 30 июня 2022-го года.
Напомним, что в Италию Виктор перебрался в феврале и сыграл лишь в одном матче за "Аталанту".
???? #CoppaItalia— Spezia Calcio (@acspezia) August 12, 2021
???? Sono 18 i convocati di mister Thiago Motta per #PordenoneSpezia
Powered by ???????? Acerbis pic.twitter.com/cR4QZsWFbk
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Источник:acspezia
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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
13.08.2021 в 11:55
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oda1979 (Запорожье)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
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MaximSK (Киев)
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СТОП крот (Киев)
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