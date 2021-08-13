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Коваленко попал в заявку Специи на матч Кубка Италии против Порденоне

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня, 13 августа

Коваленко попал в заявку Специи на матч Кубка Италии против Порденоне

ФК "Специя" / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку "Специи" на матч 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне".

Игра между командами состоится сегодня, 13 августа и начнется в 18:45 (киевское время).

"Специя" арендовала 25-летнего Коваленко у "Аталанты". Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 30 июня 2022-го года.

Напомним, что в Италию Виктор перебрался в феврале и сыграл лишь в одном матче за "Аталанту".

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В статье: Специя (Италия) Виктор Коваленко
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Источник:
acspezia

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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
13.08.2021 в 11:55
Подія тижня
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oda1979 (Запорожье)
13.08.2021 в 11:53
Порденоне, это как кривбасс или слабее??
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
13.08.2021 в 11:29
Щось в них півзахисників малувато...)
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MaximSK (Киев)
13.08.2021 в 11:11
Я думаю он будет начинать как игрок запаса, но в отличие от Аталанты будут давать больше игрового времени, по 15-20 минут, ему нужно будет завоевывать место в основе.
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СТОП крот (Киев)
13.08.2021 в 10:20
О, игра против команды Сериа Б - его уровень. Хотя не факт
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