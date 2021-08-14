Динамо хочет отдать Супрягу в Сампдорию, если получит процент от последующей продажи
Киевляне выдвигают свои правила
Фото - Олександр Приходько
Ранее сообщалось, что
Отмечалось, что "Динамо" не хочет отдавать Владислава в аренду, рассматривая только полноценный трансфер.
Напомним, что в этом сезоне Супряга ни разу не попал в заявку на официальный матч чемпионата Украины. Также нападающий не поехал с киевлянами на товарищеский матч против "Интера" в Монце, который состоится сегодня.
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