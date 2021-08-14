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Динамо хочет отдать Супрягу в Сампдорию, если получит процент от последующей продажи

Наши за границей
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(3 голосов)

Киевляне выдвигают свои правила

Динамо хочет отдать Супрягу в Сампдорию, если получит процент от последующей продажи

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Ранее сообщалось, что "Сампдория" хочет оформить трансфер нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. По информации SampNews24, "бело-синие" готовы отпустить форварда в Серию А на условиях итальянцев, однако если получат процент от перепродажи Супряги в следующий клуб.

Отмечалось, что "Динамо" не хочет отдавать Владислава в аренду, рассматривая только полноценный трансфер.

Напомним, что в этом сезоне Супряга ни разу не попал в заявку на официальный матч чемпионата Украины. Также нападающий не поехал с киевлянами на товарищеский матч против "Интера" в Монце, который состоится сегодня.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
SampNews24

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
14.08.2021 в 16:56
Они еще ставят условия))))
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-1
Artemanat (Кривой Рог)
14.08.2021 в 16:33
Я думаю сампа на 20% будет согласна
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Водитель трамвая (Бухарест)
14.08.2021 в 15:17
А Укркис, оказывается, шутник! Последующая продажа :)
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