Динамо хочет отдать Супрягу в Сампдорию, если получит процент от последующей продажи

Ранее сообщалось, что "Сампдория" хочет оформить трансфер нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. По информации SampNews24, "бело-синие" готовы отпустить форварда в Серию А на условиях итальянцев, однако если получат процент от перепродажи Супряги в следующий клуб.

Отмечалось, что "Динамо" не хочет отдавать Владислава в аренду, рассматривая только полноценный трансфер.

Напомним, что в этом сезоне Супряга ни разу не попал в заявку на официальный матч чемпионата Украины. Также нападающий не поехал с киевлянами на товарищеский матч против "Интера" в Монце, который состоится сегодня.