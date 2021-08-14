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Яремчук впервые попал в стартовый состав Бенфики

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Игрок сможет проявить себя

Яремчук впервые попал в стартовый состав Бенфики

Фото: Сорт-Экспресс / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на матч 2-го тура Лиги Сагриш с "Арукой".

Украинец впервые сыграет за португальский клуб со стартового свистка. Также это будет его первый поединок в чемпионате Португалии.

Яремчук дебютировал за "Бенфику" 10 августа в матче против московского "Спартака" (2:0) в квалификации ЛЧ. Также Роман забил гол в этом поединке.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Арока
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Источник:
Сайт ФК "Бенфика"

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