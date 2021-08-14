Яремчук стал лучшим игроком матча с Арокой
Футболист получил награду
Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен
Украинского форварда Романа Яремчука признали лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" – "Арока" (2:0).
На 38-й минуте поединка украинец ассистировал Луке Вальдшмидту и помог открыть счет в матче. Пьятью минутами позже сам Роман
Это первые результативные действия Яремчука в чемпионате Португалии. До этого он забил гол "Спартаку" в матче квалификации Лиги Чемпионов.
YOU CHOSE! Yaremchuk is the Man of the Match!#SLBFCA #WeAreBenfica pic.twitter.com/EUCBJguHKq— SL Benficachuk again (@slbenfica_en) August 14, 2021
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Источник:Твиттер ФК "Бенфика"
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
14.08.2021 в 23:35
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