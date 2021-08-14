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Яремчук стал лучшим игроком матча с Арокой

Наши за границей
(2 голосов)

Футболист получил награду

Яремчук стал лучшим игроком матча с Арокой

Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен

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Украинского форварда Романа Яремчука признали лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" – "Арока" (2:0).

На 38-й минуте поединка украинец ассистировал Луке Вальдшмидту и помог открыть счет в матче. Пьятью минутами позже сам Роман отметился забитым мячом.

Это первые результативные действия Яремчука в чемпионате Португалии. До этого он забил гол "Спартаку" в матче квалификации Лиги Чемпионов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Арока
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
14.08.2021 в 23:35
Молодець! По оцінкам.whoscored друге місте 7.9,а кращій Diaz 8.1
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