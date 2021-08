Яремчук стал лучшим игроком матча с Арокой

Украинского форварда Романа Яремчука признали лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" – "Арока" (2:0).

На 38-й минуте поединка украинец ассистировал Луке Вальдшмидту и помог открыть счет в матче. Пьятью минутами позже сам Роман отметился забитым мячом.

Это первые результативные действия Яремчука в чемпионате Португалии. До этого он забил гол "Спартаку" в матче квалификации Лиги Чемпионов.

YOU CHOSE! Yaremchuk is the Man of the Match!#SLBFCA #WeAreBenfica pic.twitter.com/EUCBJguHKq