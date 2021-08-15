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Петряк забил дебютный мяч в сезоне

Наши за границей
(1 голосов)

Помог команде одержать одно очко

Петряк забил дебютный мяч в сезоне

Фехервар/Автор невідомий

Новина українською

В рамках третьего тура чемпионата Венгрии "Фехервар" пожаловал в гости к "Дьирмоту". Украинец Иван Петряк в первом тайме вывел гостей вперед.

"Фехервар" не сумел довести преимущество до конца встречи и пропустил во втором тайме. В итоге - ничья 1:1.

Это первый гол для Петряка в текущем сезоне. Напомним, что в прошлом чемпионате он отличился 12 раз, став лучшим легионером-бомбардиром венгерского первенства.

Отметим, что контракт Ивана с "Фехерваром" действителен до 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 2 млн евро.

После двух сыгранных матчей "Фехервар" занимает восьмое место в чемпионате Венгрии, имея еще один поединок в запасе.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар
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