Тренер Бенфики: Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола
Ему хватило всего одного удара
фото - FC Benfica
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал выступление украинца Романа Яремчука во вчерашнем матче против "Ароки":
"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и ему не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно из-за этих качеств мы его подписали.
Он дал мне признаки того, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он лучше начинает понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал", - сказал Жезус.
Напомним, что в поединке второго тура чемпионата Португалии Яремчук отметился голом и записал в свой актив ассист на Вальдшмидта. Для взятия ворот украинцу нужен был всего один удар.
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