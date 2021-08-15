Тренер Бенфики: Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал выступление украинца Романа Яремчука во вчерашнем матче против "Ароки":

"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и ему не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно из-за этих качеств мы его подписали.

Он дал мне признаки того, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он лучше начинает понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал", - сказал Жезус.