  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Бенфики: Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола
В тренде

Тренер Бенфики: Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола

Наши за границей
(1 голосов)

Ему хватило всего одного удара

Тренер Бенфики: Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола

фото - FC Benfica

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал выступление украинца Романа Яремчука во вчерашнем матче против "Ароки":

"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и ему не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно из-за этих качеств мы его подписали.

Он дал мне признаки того, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он лучше начинает понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал", - сказал Жезус.

Напомним, что в поединке второго тура чемпионата Португалии Яремчук отметился голом и записал в свой актив ассист на Вальдшмидта. Для взятия ворот украинцу нужен был всего один удар.

Читайте такжеЯремчук стал лучшим игроком матча с Арокой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бенфика

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...