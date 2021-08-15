Яремчук: Я чувствую себя каждый день лучше, но я хочу развивать свою физическую форму
Роман не собирается останавливаться
Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Арокой" во втором туре чемпионата Португалии:
"В начале матча было немного трудно, потому что они играли очень закрыто, но мы пытались найти уязвимые места, дважды забили и получили все три очка. Болельщики счастливы, и мы тоже счастливы перед следующим матчем в Лиге чемпионов.
Я чувствую себя ежедневно лучше, но физически я хочу больше, я хочу развивать свою физическую форму, чтобы она была лучше. Я благодарю болельщиков, я играю для них", - подчеркнул Яремчук.
Следующий матч "Бенфика" проведет против "ПСВ" в рамках четвертого тура квалификации плей-офф Лиги Чемпионов в среду, 18 августа. Стартовый свисток запланирован на 22:00.
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