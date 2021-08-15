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Яремчук: Я чувствую себя каждый день лучше, но я хочу развивать свою физическую форму

Наши за границей
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Роман не собирается останавливаться

Яремчук: Я чувствую себя каждый день лучше, но я хочу развивать свою физическую форму

Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Арокой" во втором туре чемпионата Португалии:

"В начале матча было немного трудно, потому что они играли очень закрыто, но мы пытались найти уязвимые места, дважды забили и получили все три очка. Болельщики счастливы, и мы тоже счастливы перед следующим матчем в Лиге чемпионов.

Я чувствую себя ежедневно лучше, но физически я хочу больше, я хочу развивать свою физическую форму, чтобы она была лучше. Я благодарю болельщиков, я играю для них", - подчеркнул Яремчук.

Следующий матч "Бенфика" проведет против "ПСВ" в рамках четвертого тура квалификации плей-офф Лиги Чемпионов в среду, 18 августа. Стартовый свисток запланирован на 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Бенфика

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