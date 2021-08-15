Макаренко дебютировал за Фехервар
Провел матч без замен
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник Национальной сборной Украины Евгений Макаренко дебютировал в составе своего нового клуба "Фехервар". Игрок провел полный поединок третьего тура венгерской лиги против "Дьормота". Евгений сыграл в центре поля на позиции опорного полузащитника
Отметим, что он присоединился к "Фехервару" только 11 августа. Напомним, что Макаренко перешел из "Андерлехта" за 200 тыс евро.
Другой украинец венгерского клуба
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