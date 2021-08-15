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Макаренко дебютировал за Фехервар

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Провел матч без замен

Макаренко дебютировал за Фехервар

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Полузащитник Национальной сборной Украины Евгений Макаренко дебютировал в составе своего нового клуба "Фехервар". Игрок провел полный поединок третьего тура венгерской лиги против "Дьормота". Евгений сыграл в центре поля на позиции опорного полузащитника

Отметим, что он присоединился к "Фехервару" только 11 августа. Напомним, что Макаренко перешел из "Андерлехта" за 200 тыс евро.

Другой украинец венгерского клуба Иван Петряк в этом матче отметился голом, проведя на поле 88 минут. Итоговый счет встречи - 1:1. Сейчас "Фехервар" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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