Макаренко дебютировал за Фехервар

Полузащитник Национальной сборной Украины Евгений Макаренко дебютировал в составе своего нового клуба "Фехервар". Игрок провел полный поединок третьего тура венгерской лиги против "Дьормота". Евгений сыграл в центре поля на позиции опорного полузащитника

Отметим, что он присоединился к "Фехервару" только 11 августа. Напомним, что Макаренко перешел из "Андерлехта" за 200 тыс евро.