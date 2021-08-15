Яремчукомания близка, но игру нужно улучшать. Итоги вчерашнего выступления Романа Яремчука

Вчера в своём первом матче лиги за "Бенфику" и в первом выходе в стартовом составе за команду в целом Роман Яремчук заработал гол, ассист и красную карточку для вратаря "Ароки". А его команда победила со счётом 2:0 и, таким образом, одержала четыре победы в четырёх первых матчах сезона во всех турнирах. Забивая в каждом по два мяча. Замечательное начало сезона и замечательное начало каденции форварда. Правда, в плане активности, участия в игре ему есть что улучшать. Предлагаем вам ознакомиться с итогами вчерашнего выступления украинца.

На пути к Яремчукомании

Похоже, "Бенфика" находится на пути к Яремчукомании. Ведущий её англоязычного Твиттера точно из фанатов украинца. Уже после первого матча, против "Спартака", название Твиттера было переименовано на "Benficachuk", после вчерашнего - "Benficachuk again" (вновь). Также был создан официальный опрос по выявлению лучшего игрока матча против "Ароки" с вариантами ответов "Роман", "Яремчук" и "украинский игрок". И в комментариях звучало "туз", Роман Император (игра слов, Roman - Римский), "защитники соперников будуть плакать от него в каждом матче".

Такое, конечно, повышает ожидание, давление. Но прежде всего повышает уверенность в себе и настроение, что в начале каденции в новом клубе важнее всего другого. И сам Яремчук был доволен. Благодарил болельщиков за поддержку, заявил, что играет за них. Что собирается работать тяжело и прогрессировать на каждой тренировке, что хочет большего, чем добился вчера.

Также примечательны его слова об одном из старожилов команды Андре Алмейде, вернувшемся после десяти месяцев лечения от тяжелой травмы. Роман заявил, что очень рад этому и назвал Алмейду легендой клуба. Чем показал, что уже адаптировался в социальном плане, уловил иерархию в раздевалке, знает, кто есть кто. Также весьма важно.

Главный тренер Жорже Жезуш был доволен и даже удивлён таким выступлением новичка. Начав с заявления, которое в "Генте" и сборной Украины не приходилось слышать. Скорее наоборот. "Кажется, что Яремчуку не нужно много шансов для гола. Как раз после его ухода команда создала много, но не забила. Идеи новой команды воспринять нелегко, тем более, что мы играем с двумя разными схемами - 3-4-3 и 4-4-2, и наши форварды всегда много комбинируют с другими игроками, что нужно много репетировать. Но видно, что он уже адаптировался, понял наши идеи".

"Он дал понять, что на него можно рассчитывать, хотя он и мало тренировался с нами. Он знает, как играть в штрафной и забивать, поэтому мы и купили его. Он легко достигает гола. Для времени, проведённого с нами, гол и ассист - это хороший улов. Я заменил его на 57-ой минуте для того, чтобы поберечь, хотя он и заявил мне, что не слишком устал".

Нужно улучшать игру

Во фразе о "для времени..." кроется мнение Жезуша об игре форварда и особенно команды в целом. Игра команды ему не очень понравилась. Тренер говорил о том, что запорола много шансов, чего нельзя себе позволять, что не должна была останавливаться на 2:0. Тем более - играя против десятерых игроков с восьмой минуты. Что мазала слишком много перед вратарём. "В других матчах столько шансов не будет. Я постоянно требовал забить третий гол". Да и от Романа в ближайшее время он явно потребует большего участия в игре.

"Бенфика" в котором уже матче не впечатлила в позиционной атаке, большей частью лишь банально забрасывала на Яремчука на грани офсайда. Даже в численном большинстве с игры почти ничего не создавала. Забила она дважды лишь с контратаки Яремчука-Вальдшмидта и быстрого длинного заброса на Романа. На 60-ой минуте счёт по ударам по воротам был всего 6:2. И лишь затем десять игроков "Ароки" просто устали, позволив сопернику выйти на 17:3 по ударам и создать серию опасных моментов. Уже без украинца на поле. И без голов.

Яремчуку ещё есть что улучшать. В "Генте" он особенно выделялся активностью в подыгрыше, смещении назад, в глубину поля, а также прорывами на флангах. Вчера он выдал лишь один прорыв по флангу. Правда, прорыв был замечательный, в контратаке, справа, с элегантным проходом защитника и ассистом под лёгкий удар Вальдшмидта. Но он был один. А подыгрыш? Роман за свои 57 минут на поле отдал лишь шесть передач и коснулся мяча лишь 13 раз. Безоговорочно худший в команде.

Он четырежды потерял мяч. В том числе дважды принял его на убойной позиции, но упустил плохим касанием. А большей частью барражировал в одиночестве на грани офсайда, куда попал дважды. Его прессинг также был обычно неэффективным. Хотя здесь не только его вина, ведь в первой линии прессинга "Бенфики" работали всего два человека - форварды. Мало. Также отметим, что украинец нанес всего один удар по воротам. Дома против десятерых соперников ожидается больше. Сам он признал, что в начале игры чувствовал себя неуютно против сильной обороны "Ароки".

Тем не менее, в итоге все закончилось ассистом и голом.

Причём забил он как раз на грани офсайда, выскочив и легко замкнув заброс с фланга. Это также улучшение с бельгийских времён, где часто терял грань.

Более того, в удалении вратаря соперников на восьмой минуте роль Романа главная. Момент вышел совершенно курьёзный. Боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде, главный махнул, что видит, но даёт играть дальше, поскольку мяч и так у вратаря "Ароки". Однако вратарь Брага решил, что главный свистнул офсайд и выбросил мяч вперёд с целью пробить свободный удар. Яремчук уловил ситуацию, взял этот мяч, почти обошёл Брагу, и тот был вынужден тащить мяч из-под ног украинца руками за пределами штрафной. Прямая красная. Давно такого не видели.

Итак, замечательное начало в плане результата, улова самого игрока. Особенно если вспомнить, что это его первый выход в стартовом составе за "орлов". Но игру нужно улучшать. Срочно, поскольку впереди яростная битва с ПСВ за попадание в Лигу Чемпионов. Эйндховенцы - очень серьёзный соперник и точно столько не позволят.