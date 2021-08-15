Малиновский провел полчаса в спарринге против Ювентуса
Руслан уже вливается в игру
Аталанта/Автор невідомий
14 августа "Аталанта" провела свой уже пятый спарринг в рамках подготовки к сезону 2021/2022 гг. Подопечным Гасперини противостоял "Ювентус".
Украинец Руслан Малиновский появился на поле в составе "бергамасков" на 59-й минуте, заменив де Рона. Результативными действиями он не отметился. Заметим, что в прошлом товарищеском матче против "Алессандрии" Руслан тоже получил столько же игрового времени.
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Ювентуса". Украинский полузащитник вышел на поле при цифрах на табло 2:1.
Напомним, что сразу после Евро-2020 Малиновский перенес операцию на грыжу и после этого восстанавливался, пропустив большую часть подготовки "Аталанты".
Первый официальный матч нового сезона подопечные Гасперини проведут уже на следующих выходных. 21 августа "Аталанта" поедет в гости к "Торино". Стартовый свисток запланирован на 21:45.
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