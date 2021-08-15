Зинченко сыграл 15 минут против Тоттенхэма, но не спас команду от поражения

"Манчестер Сити" в 1-м туре АПЛ встретился с "Тотенхэмом" Нуну Эшпириту Санту и проиграл со счетом 0:1. Единственный гол забил кореец Хён Мин Сон.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на поле на 79-й минуте поединка и не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью. Авторитетный портал SofaScore оценил действия нашего соотечественника баллом 6.7. Он совершил 19 касаний к мячу с точностью 80%, а также имеет в своем активе один перехват.

В прошлом сезоне украинец провел 20 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.