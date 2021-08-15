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Зинченко сыграл 15 минут против Тоттенхэма, но не спас команду от поражения

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец получил мало игрового времени

Зинченко сыграл 15 минут против Тоттенхэма, но не спас команду от поражения

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

"Манчестер Сити" в 1-м туре АПЛ встретился с "Тотенхэмом" Нуну Эшпириту Санту и проиграл со счетом 0:1. Единственный гол забил кореец Хён Мин Сон.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на поле на 79-й минуте поединка и не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью. Авторитетный портал SofaScore оценил действия нашего соотечественника баллом 6.7. Он совершил 19 касаний к мячу с точностью 80%, а также имеет в своем активе один перехват.

В прошлом сезоне украинец провел 20 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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kukarekin (Одесса)
15.08.2021 в 21:44
Пару раз Саша успел неудачно потерять мяч после чего пошли резкие контратаки Хотспур
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2021 в 21:38
что же теперь будет --в СБУ не возьмут Шева ушёл а Петраков не возьмёт
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
15.08.2021 в 20:52
"Спасатель" не плакал?
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+1
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
15.08.2021 в 21:27
Бачу на твердолобщині не байдужі до Зінченка.під кожною новиною кусочок г.вна лишають.
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+2
-2


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