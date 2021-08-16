Зозуля дебютировал за Фуэнлабраду в матче против Тенерифе
Команда украинца начала сезон с поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Роман Зозуля дебютировал за испанскую "Фуэнлабраду" в матче 1-го тура Сегунды против "Тенерифе" (1:2).
31-летний украинец вышел на замену на 57-й минуте при счете 0:1. "Фуэнлабрада" сумела отыграться, но удержать ничью не смогла, пропустив в компенсированное арбитром время. Украинец результативными действиями не отметился.
Таким образом, Роман дебютировал за новую команду с поражения - 1:2.
Напомним, что в июле Зозуля подписал с испанским клубом двухлетний контракт - до 2023 года. "Фуэнлабрада" выступает во втором испанском дивизионе.
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