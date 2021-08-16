Экс-наставник Гента: Яремчук готов взорваться в Португалии

Бывший наставник "Гента" Ив Вандерхаге высказался о своем экс-подопечном - украинском форварде Романе Яремчуке, ныне выступающего в составе "Бенфики".

"Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой.

Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил на английском. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно.

Роман становился более зрелым как футболист, так и личность. И научился говорить на английском", – сказал Вандерхаге в интервью Record.