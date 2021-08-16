  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-наставник Гента: Яремчук готов взорваться в Португалии
В тренде

Экс-наставник Гента: Яремчук готов взорваться в Португалии

Наши за границей
(3 голосов)

Ив Вандерхаге высказался о своем экс-подопечном

Экс-наставник Гента: Яремчук готов взорваться в Португалии

фото - FC Benfica

Новина українською

Бывший наставник "Гента" Ив Вандерхаге высказался о своем экс-подопечном - украинском форварде Романе Яремчуке, ныне выступающего в составе "Бенфики".

"Он готов взорваться в Португалии. Два главных качества Яремчука – скорость и игра в зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе головой.

Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного сбит с толку, когда играл. Даже не говорил на английском. В чемпионате Бельгии футбол с упором на физическую подготовку. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно.

Роман становился более зрелым как футболист, так и личность. И научился говорить на английском", – сказал Вандерхаге в интервью Record.

Читайте такжеЯремчук стал лучшим игроком матча с Арокой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Desporto Ao Minuto

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...