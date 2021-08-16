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Белорусский клуб продлил аренду защитника Динамо

Наши за границей
(2 голосов)

До конца 2021 года

Белорусский клуб продлил аренду защитника Динамо

Фото: torpedo-belaz.by

Новина українською

"Торпедо-БелАЗ" на своем официальном сайте объявил о продлении арендного соглашения защитниа Алана Аусси.

20-летний футболист, права на которого принадлежат "Динамо", продолжит свои выступления за беларусский клуб до конца 2021 года.

В нынешнем сезоне украинец сыграл в 15 матчах команды из Жодино во всех турнирах. На счету Алана один гол и одна результативная передача.

"Торпедо-БелАЗ" занимает 10-е место в чемпионате Беларуси.

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В статье: Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
torpedo-belaz.by

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