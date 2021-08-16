Белорусский клуб продлил аренду защитника Динамо

"Торпедо-БелАЗ" на своем официальном сайте объявил о продлении арендного соглашения защитниа Алана Аусси.

20-летний футболист, права на которого принадлежат "Динамо", продолжит свои выступления за беларусский клуб до конца 2021 года.

В нынешнем сезоне украинец сыграл в 15 матчах команды из Жодино во всех турнирах. На счету Алана один гол и одна результативная передача.

"Торпедо-БелАЗ" занимает 10-е место в чемпионате Беларуси.