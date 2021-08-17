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Гол Олейника принес СИКу победу в чемпионате Финляндии - ВИДЕО

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Украинец удвоил преимущество своей команды

Гол Олейника принес СИКу победу в чемпионате Финляндии - ВИДЕО

Фото: facebook.com/SJK07

Новина українською

Украинский полузащитник клуб "СИКа" Денис Олейник отметился голом в матче чемпионата Финляндии против "Хонки" (3:2).

Гол 33-летнего украинца удвоил преимущество его команды до счета 3:1. Как выяснилось впоследствии, этот гол стал победным для "СИКа", ведь "Хонка" один мяч отыграла.

В нынешнем сезоне 2021 Олейник принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 5 мячей.

После 15 сыгранных матчей "СИК" занимает 4-е место в чемпионате.

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В статье: Денис Олейник
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