Гол Олейника принес СИКу победу в чемпионате Финляндии - ВИДЕО

Украинский полузащитник клуб "СИКа" Денис Олейник отметился голом в матче чемпионата Финляндии против "Хонки" (3:2).

Гол 33-летнего украинца удвоил преимущество его команды до счета 3:1. Как выяснилось впоследствии, этот гол стал победным для "СИКа", ведь "Хонка" один мяч отыграла.

В нынешнем сезоне 2021 Олейник принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 5 мячей.

После 15 сыгранных матчей "СИК" занимает 4-е место в чемпионате.