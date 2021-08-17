Гол Олейника принес СИКу победу в чемпионате Финляндии - ВИДЕО
Украинец удвоил преимущество своей команды
Фото: facebook.com/SJK07
Украинский полузащитник клуб "СИКа" Денис Олейник отметился голом в матче чемпионата Финляндии против "Хонки" (3:2).
Гол 33-летнего украинца удвоил преимущество его команды до счета 3:1. Как выяснилось впоследствии, этот гол стал победным для "СИКа", ведь "Хонка" один мяч отыграла.
В нынешнем сезоне 2021 Олейник принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 5 мячей.
После 15 сыгранных матчей "СИК" занимает 4-е место в чемпионате.
MAALI! ⚽— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) August 16, 2021
Ei kahta ilman kolmatta. Tällä kertaa asialla Denys Oliinyk.
SJK kääntää pelin varttitunnissa tappioasemasta kahden maalin johtoon.
#SJKHON #veikkausliiga pic.twitter.com/jm3mP4FM8J
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