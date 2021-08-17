Ярмоленко отметился двумя ассистами за молодежку Вест Хэма против Арсенала
Украинец набирает оптимальные кондиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Андрей Ярмоленко сыграл 16 августа за молодежную команду "Вест Хэма" U-23 в матче против "Арсенала" U-23 в Лиге профессионального развития Англии (6:1).
31-летний украинец вышел в стартовом составе, и провел на поле 71 минуту. За это время Андрей отметился двумя результативными передачами на 13-й и 68-й минутах.
В общем, молодежка "молотобойцев" забила шесть голов и, таким образом возглавила турнирную таблицу.
Напомним, ранее в АПЛ, 15 августа "Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" со счетом 4:2. В этом поединке Ярмоленко вышел на замену в концовке матча.
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