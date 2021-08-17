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Яремчук - в сборной 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore

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Украинец отличился голом и ассистом

Яремчук - в сборной 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную по итогам 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore.

25-летний украинец отличился дебютным голом и ассистом в матче против "Ароки" (2:0). Его действия портал оценил в 8,1 балла.

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Напомним, после игры Роман Яремчук был признан лучшим игроком.

Команда недели предоставлена SofaScore LiveScore
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
SofaScore

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