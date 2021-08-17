Яремчук - в сборной 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore
Украинец отличился голом и ассистом
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную по итогам 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore.
25-летний украинец отличился дебютным голом и ассистом в матче против "Ароки" (2:0). Его действия портал оценил в 8,1 балла.
Напомним, после игры Роман Яремчук был признан лучшим игроком.
Команда недели предоставлена SofaScore LiveScore
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Источник:SofaScore
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