Яремчук - в сборной 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную по итогам 2-го тура чемпионата Португалии по версии SofaScore.

25-летний украинец отличился дебютным голом и ассистом в матче против "Ароки" (2:0). Его действия портал оценил в 8,1 балла.

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Напомним, после игры Роман Яремчук был признан лучшим игроком.