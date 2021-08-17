Василий Кравец: После того как поздоровался с Месси - два дня руку не мыл

23-летний украинский защитник хихонского "Спортинга" Василий Кравец рассказал о своей встрече с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Я в "Леганесе" дружил с молодыми ребятами, которые пришли из "Барселоны-B". Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними, вниз смотрю.

Они кому-то руку дают – здороваются, я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю - это Месси. А тут и Суарес рядом. Думаю – йопт.

Ну ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался и Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл (улыбается). Я шучу", - сказал Кравец.