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Василий Кравец: После того как поздоровался с Месси - два дня руку не мыл

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Забавная история от украинского легионера в Испании

Василий Кравец: После того как поздоровался с Месси - два дня руку не мыл

Новина українською

23-летний украинский защитник хихонского "Спортинга" Василий Кравец рассказал о своей встрече с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Я в "Леганесе" дружил с молодыми ребятами, которые пришли из "Барселоны-B". Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними, вниз смотрю.

Они кому-то руку дают – здороваются, я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю - это Месси. А тут и Суарес рядом. Думаю – йопт.

Ну ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался и Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл (улыбается). Я шучу", - сказал Кравец.

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Напомним, что нынешним летом "Спортинг", который выступает в Сегунде, арендовал Кравца у "Леганеса".

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Леганес Василий Кравец
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Источник:
vZbirna

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