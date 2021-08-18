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Герой футбольного дня. Юрий Вернидуб

Наши за границей
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(10 голосов)

Сравните с теми, кто просто ждет серьезные проекты в просторных кабинетах УАФ

Герой футбольного дня. Юрий Вернидуб

Фото - ФК Шериф, автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Молдавский "Шериф" – это серьезный футбольный проект? А "Ференцварош", который до прихода Сергея Реброва более двадцати лет не играл в групповом этапе Лиги чемпионов? Недавно автора нещадно критиковали за то, что он попытался упрекнуть Мирону Маркевичу за его нескрываемое желание ждать с моря погоды места в сборной Украины. За то, что была подвергнута сомнениям выбранная Мироном Маркевичем тактика "только серьезных футбольных проектов". Примеры уже не одного украинского тренера показывают, что серьезные проекты можно не ждать, а создавать их самостоятельно.

История Сергея Реброва хорошо известна. И вот новая сказка – молдавский "Шериф" рвется в группу Лиги чемпионов. Не просто впервые в своей истории, а впервые в истории молдавского футбола. Пройдены три с половиной раунда квалификации и если победы над "Теутой" (Албания) и "Алашкертом" (Армения) были в какой-то степени ожидаемыми, то проход "Црвены Звезды" стал апсетом. Разгромная победа над "Динамо" (Загреб) в первом поединке плей-офф раунда – и подавно.

Герой футбольного дня. Юрий Вернидуб - изображение 1

Фото - ФК "Шериф" / автор неизвестен

Да, у "Шерифа" интернациональная команда. Во вчерашнем матче сыграл аж один гражданин Молдовы, да и тот натурализованный из Бразилии. Но это не значит, что "Шериф" – богатый и статусный коллектив. Самый дорогой его игрок стоит миллион евро, а общая трансферная стоимость команды более чем в десять раз ниже стоимости загребского "Динамо" (11.93 млн. евро против 131.8 млн. евро по данным transfermarkt). Ниже она также стоимости "Црвены Звезды" (58.85 млн.), которую "Шериф" прошел в третьем раунде. Но что творит Вернидуб? Команду, которая не так давно давала достойный бой "Шахтеру", он уничтожил 3:0. Еще как минимум три голевые возможности чемпион Молдовы не реализовал. Двадцать ударов по воротам. 66 атак с обострением с позиции игры вторым номером (42 на 58 по контролю мяча в пользу хорватов). Это была взвешенная тренерская работа.

Вот так надо, а не, сидя пять лет в просторных кабинетах УАФ, ждать, что тебе на голову упадет хорошее предложение. Юрий Вернидуб в Украине так ничего и не выиграл, но в Молдове уже имеет чемпионский титул и находится в шаге от статусного еврокубкового достижения. Браво! Надо просто довести дело до конца.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (8)
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vinn (Khmelnitsky)
18.08.2021 в 12:16
Автор, такий собі футбольний діма пірамідка контекс))))))))) Автора, а що роблять команди Вернидуба коли грають 1м номером? ото ж....
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
18.08.2021 в 12:10
Лично я не ожидал от команды Вернидуба такой прыти. Так надавать по соплям ДЗ -это дорогого стоит.Браво.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 11:50
Лишнее подтверждение того, что в футбольном мире от Павелка ни нормальные игроки, ни нормальные тренеры не приживаются...
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+2
0
TIHOnew (Хмельницький)
18.08.2021 в 11:16
Знову гівномет увімкнув, тільки на цей раз під прикриттям. В що перетворився сайт, це жах якийсь.
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+1
-1
romajan (Киев)
18.08.2021 в 11:25
что печально - жаловаться некому
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 11:09
Мабуть, автор не був би тим, ким він є, якби не поєднував очевидні висновки щодо успіху Вернидуба з накидування лайна на вентилятор вбік Маркевича. До чого тут Маркевич взагалі? Це схоже на ідею фікс, як в зеленого президента, який в будь-яких своїх зашкварах бачить підступи Порошенка. Маркевич давно не в тому віці та статусі, щоби йому було конче потрібно щось комусь доводити в "несерйозних проектах", піднімаючи їхній рівень до серйозних. А от Вернидуба та Реброва вік та перелік тренерських досягнень саме це робити і зобов'язує. Хоча може то в автора і не ідея фікс, а звичайна робота на замовлення від УАФ.
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0
-1
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
18.08.2021 в 11:04
Он и в Заре отлично работал..каждый сезон создавал команду из нонеймов ..... давал бой с тем ,что было нашим грандам!!
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+3
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
18.08.2021 в 10:35
Жирный лайк. Рано списали в Украине . С Зорей хорошо работал. Кротам надо было его брать
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+5
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