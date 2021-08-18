Герой футбольного дня. Юрий Вернидуб

Молдавский "Шериф" – это серьезный футбольный проект? А "Ференцварош", который до прихода Сергея Реброва более двадцати лет не играл в групповом этапе Лиги чемпионов? Недавно автора нещадно критиковали за то, что он попытался упрекнуть Мирону Маркевичу за его нескрываемое желание ждать с моря погоды места в сборной Украины. За то, что была подвергнута сомнениям выбранная Мироном Маркевичем тактика "только серьезных футбольных проектов". Примеры уже не одного украинского тренера показывают, что серьезные проекты можно не ждать, а создавать их самостоятельно.

История Сергея Реброва хорошо известна. И вот новая сказка – молдавский "Шериф" рвется в группу Лиги чемпионов. Не просто впервые в своей истории, а впервые в истории молдавского футбола. Пройдены три с половиной раунда квалификации и если победы над "Теутой" (Албания) и "Алашкертом" (Армения) были в какой-то степени ожидаемыми, то проход "Црвены Звезды" стал апсетом. Разгромная победа над "Динамо" (Загреб) в первом поединке плей-офф раунда – и подавно.

Фото - ФК "Шериф" / автор неизвестен

Да, у "Шерифа" интернациональная команда. Во вчерашнем матче сыграл аж один гражданин Молдовы, да и тот натурализованный из Бразилии. Но это не значит, что "Шериф" – богатый и статусный коллектив. Самый дорогой его игрок стоит миллион евро, а общая трансферная стоимость команды более чем в десять раз ниже стоимости загребского "Динамо" (11.93 млн. евро против 131.8 млн. евро по данным transfermarkt). Ниже она также стоимости "Црвены Звезды" (58.85 млн.), которую "Шериф" прошел в третьем раунде. Но что творит Вернидуб? Команду, которая не так давно давала достойный бой "Шахтеру", он уничтожил 3:0. Еще как минимум три голевые возможности чемпион Молдовы не реализовал. Двадцать ударов по воротам. 66 атак с обострением с позиции игры вторым номером (42 на 58 по контролю мяча в пользу хорватов). Это была взвешенная тренерская работа.

Вот так надо, а не, сидя пять лет в просторных кабинетах УАФ, ждать, что тебе на голову упадет хорошее предложение. Юрий Вернидуб в Украине так ничего и не выиграл, но в Молдове уже имеет чемпионский титул и находится в шаге от статусного еврокубкового достижения. Браво! Надо просто довести дело до конца.