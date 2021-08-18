Экс-хавбек Александрии трудоустроился в Беларуси

Украинский хавбек " Александрии " Богдан Мышенко продолжит карьеру в Беларуси.

Футболист подписал контракт с ФК "Гомель". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона в чемпионате Беларуси, который продлится до конца ноября.

Последний клуб Богдана — "Александрия", за которую Мышенко с начала прошлого года провел 26 матчей и забил три гола во всех турнирах.

Также Богдан ранее выступал за донецкий "Металлург", черниговскую "Десну", молдавский "Милсами", тбилисское "Динамо" и "Торпедо-БелАЗ".

После 18 сыгранных матчей "Гомель" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.