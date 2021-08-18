Морозюк: Украинский чемпионат не рассматриваю
Хавбек не хочет возвращаться в Украину
Украинский полузащитник Николай Морозюк поделился планами на дальнейшую карьеру.
"Пока отдыхаю и жду хорошего предложения, которое устроит меня. Никакой конкретики нет, я нахожусь в поиске.
Украинский чемпионат не рассматриваю. Хочу попробовать свои силы за рубежом. Не имеет значения, будет ли это хорошо знакомая Турция или другая страна", — отметил Морозюк.
Напомним, что в конце июня 33-летний Морозюк покинул турецкий "Ризеспор" и с тех пор находится без команды.
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Источник:fanday
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