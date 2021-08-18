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Морозюк: Украинский чемпионат не рассматриваю

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Морозюк: Украинский чемпионат не рассматриваю

Новина українською

Украинский полузащитник Николай Морозюк поделился планами на дальнейшую карьеру.

"Пока отдыхаю и жду хорошего предложения, которое устроит меня. Никакой конкретики нет, я нахожусь в поиске.

Украинский чемпионат не рассматриваю. Хочу попробовать свои силы за рубежом. Не имеет значения, будет ли это хорошо знакомая Турция или другая страна", — отметил Морозюк.

Напомним, что в конце июня 33-летний Морозюк покинул турецкий "Ризеспор" и с тех пор находится без команды.

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В статье: Николай Морозюк
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.08.2021 в 23:32
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 23:21
Скажем так, тебя здесь тоже никто не рассматривает...
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