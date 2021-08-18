Морозюк: Украинский чемпионат не рассматриваю

Украинский полузащитник Николай Морозюк поделился планами на дальнейшую карьеру.

"Пока отдыхаю и жду хорошего предложения, которое устроит меня. Никакой конкретики нет, я нахожусь в поиске.

Украинский чемпионат не рассматриваю. Хочу попробовать свои силы за рубежом. Не имеет значения, будет ли это хорошо знакомая Турция или другая страна", — отметил Морозюк.