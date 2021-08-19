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Наставник Бенфики: У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше

Наши за границей
(2 голосов)

Жорже Жезус оценил игру украинца в матче против "ПСВ"

Наставник Бенфики: У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше

Фото: SL Benfica /Автор - Isabel Cutileiro

Новина українською

Наставник "Бенфики" Жорже Жезус оценил игру украинского форварда Романа Яремчука в матче против "ПСВ" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Когда мы подписывали Яремчука, то ожидали, что он будет помогать команде. Роман больше финишер, а не мобильный игрок и быстрый футболист. Но его действия в матче с "ПСВ" помогли нам, он принял участие в двух забитых мячах.

Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все, чтобы давать этой команде еще больше", - приводит слова Жезуса пресс-служба "Бенфики".

Напомним, Яремчук отметился голевой передачей в матче против "ПСВ".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
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Источник:
slbenfica

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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
19.08.2021 в 14:46
Верим в Бенфику и ЯремЧУКа. Играют в атаку, быстро, безрассудно, но интересно.
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
19.08.2021 в 14:26
ответный матч вы проиграете ПСВ
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0
-4
avatar
Сокира (New Castle)
19.08.2021 в 14:52
Баба Ванга, це ти?
Ответить
0
0


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