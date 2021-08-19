Наставник Бенфики: У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше

Наставник "Бенфики" Жорже Жезус оценил игру украинского форварда Романа Яремчука в матче против "ПСВ" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Когда мы подписывали Яремчука, то ожидали, что он будет помогать команде. Роман больше финишер, а не мобильный игрок и быстрый футболист. Но его действия в матче с "ПСВ" помогли нам, он принял участие в двух забитых мячах.

Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все, чтобы давать этой команде еще больше", - приводит слова Жезуса пресс-служба "Бенфики".