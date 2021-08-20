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Клуб Серии В арендовал голкипера украинского происхождения

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Это уже седьмая аренда в карьере футболиста

Клуб Серии В арендовал голкипера украинского происхождения

Фото: ФК Кротоне

Новина українською

Голкипер "Наполи" Никита Контини-Барановский продолжит карьеру в "Кротоне", сообщает пресс-служба клуба.

Аренда 25-летнего футболиста украинского происхождения рассчитана до конца сезона 2021/22.

Это уже седьмая аренда в карьере футболиста. В предыдущих сезонах Контини-Барановский выступал за "СПАЛ", "Каррарезе", "Таранто", "Понтедере", "Сиене" и "Виртус Энтелле".

Никита является воспитанником "Наполи", однако за первую команду неаполитанцев пока не дебютировал.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Кротоне" вылетел из Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Кротоне (Италия) Никита Контини-Барановский
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Источник:
ФК Кротоне

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