Клуб Серии В арендовал голкипера украинского происхождения
Это уже седьмая аренда в карьере футболиста
Фото: ФК Кротоне
Голкипер "Наполи" Никита Контини-Барановский продолжит карьеру в "Кротоне", сообщает пресс-служба клуба.
Аренда 25-летнего футболиста украинского происхождения рассчитана до конца сезона 2021/22.
Это уже седьмая аренда в карьере футболиста. В предыдущих сезонах Контини-Барановский выступал за "СПАЛ", "Каррарезе", "Таранто", "Понтедере", "Сиене" и "Виртус Энтелле".
Никита является воспитанником "Наполи", однако за первую команду неаполитанцев пока не дебютировал.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Кротоне" вылетел из Серии А.
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Источник:ФК Кротоне
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