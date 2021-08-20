Юрий Вернидуб: В Загребе мы будем играть против всей Хорватии

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над "Динамо" (Загреб) (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Тирасполь в ночь со вторника на среду гулял до утра?

- Думаю, мы порадовали наших болельщиков, особенно тех, кто был на игре. Сумасшедшая поддержка с их стороны! Хочется, чтобы они приходили на все наши игры и получали удовольствие от футбола "Шерифа". Футбол, это ведь как театр! Есть большое желание, чтобы так оно и продолжалось.

- У вас эмоции уже улеглись или адреналин до сих пор бушует в крови?

- Знаете, в игре было столько эмоций и вообще столько всего, что после свистка ощущал себя так, будто сам этот матч полностью отыграл на поле. Не возле бровки был, а на газоне. Но сейчас, в принципе, уже успокоился и понимаю: полдела мы сделали. Но его нужно довести до конца. 25 августа ответная игра, и я понимаю, что нас ждет в Загребе. Там мы будем играть против всей Хорватии. Ведь "Динамо" - это, можно сказать, и есть вся Хорватия.

Думаю, самое важное на этой неделе - это донести до своих ребят мысль, что мы действительно сделали половину дела. Но прежде всего нужно его закончить. А для этого необходимо выходить на поле, как я всегда говорю, с горячим сердцем и холодной головой. То есть еще внимательнее проанализировать все, что было в первой игре в Тирасполе. И что нас может ожидать в Загребе. Прекрасно понимаю, и ребятам об этом говорю, - "Динамо" очень хорошая команда. Действительно европейского уровня. Она - практически постоянный участник Лиги Европы и квалификации в Лигу Чемпионов.