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Юрий Вернидуб: В Загребе мы будем играть против всей Хорватии

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(1 голосов)

тренер говорит, что сделана только половина дела

Юрий Вернидуб: В Загребе мы будем играть против всей Хорватии

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над "Динамо" (Загреб) (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Тирасполь в ночь со вторника на среду гулял до утра?

- Думаю, мы порадовали наших болельщиков, особенно тех, кто был на игре. Сумасшедшая поддержка с их стороны! Хочется, чтобы они приходили на все наши игры и получали удовольствие от футбола "Шерифа". Футбол, это ведь как театр! Есть большое желание, чтобы так оно и продолжалось.

- У вас эмоции уже улеглись или адреналин до сих пор бушует в крови?

- Знаете, в игре было столько эмоций и вообще столько всего, что после свистка ощущал себя так, будто сам этот матч полностью отыграл на поле. Не возле бровки был, а на газоне. Но сейчас, в принципе, уже успокоился и понимаю: полдела мы сделали. Но его нужно довести до конца. 25 августа ответная игра, и я понимаю, что нас ждет в Загребе. Там мы будем играть против всей Хорватии. Ведь "Динамо" - это, можно сказать, и есть вся Хорватия.

Думаю, самое важное на этой неделе - это донести до своих ребят мысль, что мы действительно сделали половину дела. Но прежде всего нужно его закончить. А для этого необходимо выходить на поле, как я всегда говорю, с горячим сердцем и холодной головой. То есть еще внимательнее проанализировать все, что было в первой игре в Тирасполе. И что нас может ожидать в Загребе. Прекрасно понимаю, и ребятам об этом говорю, - "Динамо" очень хорошая команда. Действительно европейского уровня. Она - практически постоянный участник Лиги Европы и квалификации в Лигу Чемпионов.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
20.08.2021 в 21:23
У Шерифа хорош нападающий, быстрый, юркий с ударом.
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