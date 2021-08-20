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Ребров начинает с победы. Чемпионат ОАЭ стартовал

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Украинец ведет Аль-Айн к успеху

Ребров начинает с победы. Чемпионат ОАЭ стартовал

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров, который летом возглавил "Аль-Айн", провел свой первый официальный матч у руля команды.

В 1-м туре чемпионата ОАЭ "Аль-Айн", со счетом 3:1 обыграл "Хорфаккан".

Напомним, что Ребров был одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, однако УАФ не смогла договориться с "Аль-Айном" о разрыве контракта.

Хорфаккан - Аль-Айн 1:3

Голы: Аль Хамади, 46 - Лаба, 37, 74 (с пен), Отонн, 88

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В статье: Сергей Ребров
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