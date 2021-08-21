Малиновский в старте на матч Аталанты против Торино
Возвращается к делу!
"Торино" и "Аталанта" очной встречей начнут для себя новый сезон в Серии А. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский выйдет в основном составе гостей.
Напомним, что после Евро-2020 Руслан перенес операцию по удалению грыжи и только недавно вернулся на поле, проведя по полчаса в заключительных двух спаррингах "Аталанты".
Поединок между "Торино" и "Аталантой" начнется в 21:45.
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