Малиновский в старте на матч Аталанты против Торино

"Торино" и "Аталанта" очной встречей начнут для себя новый сезон в Серии А. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский выйдет в основном составе гостей.

Напомним, что после Евро-2020 Руслан перенес операцию по удалению грыжи и только недавно вернулся на поле, проведя по полчаса в заключительных двух спаррингах "Аталанты".

Поединок между "Торино" и "Аталантой" начнется в 21:45.