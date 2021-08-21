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Малиновский в старте на матч Аталанты против Торино

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Возвращается к делу!

Малиновский в старте на матч Аталанты против Торино

Новина українською

"Торино" и "Аталанта" очной встречей начнут для себя новый сезон в Серии А. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский выйдет в основном составе гостей.

Напомним, что после Евро-2020 Руслан перенес операцию по удалению грыжи и только недавно вернулся на поле, проведя по полчаса в заключительных двух спаррингах "Аталанты".

Поединок между "Торино" и "Аталантой" начнется в 21:45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Торино (Турин)
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