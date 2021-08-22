Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте

Во вчерашнем матче Лиги Сагриш лиссабонская "Бенфика" на выезде обиграла "Жил Висенте". На табло был зафиксирован счет 0:2.

Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе своего клуба и смог забить гол на 58-й минуте. Однако с помощью ВАР судья отменил гол, увидев нарушение правил - офсайд. Портал SofaScore оценил действия форварда баллом 6.5.

Это уже четвертый матч Яремчука за "Бенфику". Украинец забил один гол и отдал три результативные передачи в этих поединках.