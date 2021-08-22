Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте
Роман старался, но не сложилось
SL Benfica
Во вчерашнем матче Лиги Сагриш лиссабонская "Бенфика" на выезде обиграла "Жил Висенте". На табло был зафиксирован счет 0:2.
Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе своего клуба и смог забить гол на 58-й минуте. Однако с помощью ВАР судья отменил гол, увидев нарушение правил - офсайд. Портал SofaScore оценил действия форварда баллом 6.5.
Это уже четвертый матч Яремчука за "Бенфику". Украинец забил один гол и отдал три результативные передачи в этих поединках.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SofaScore
Популярное сейчас
- Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 22.08.2021
- Жилстрой-1 преодолел второй раунд квалификации в женскую Лигу Чемпионов
- Серия А. Аталанта вырывает победу на 93-ей минуте, победа Сарри и Лацио
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...