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Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте

Наши за границей
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Роман старался, но не сложилось

Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте

SL Benfica

Новина українською

Во вчерашнем матче Лиги Сагриш лиссабонская "Бенфика" на выезде обиграла "Жил Висенте". На табло был зафиксирован счет 0:2.

Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе своего клуба и смог забить гол на 58-й минуте. Однако с помощью ВАР судья отменил гол, увидев нарушение правил - офсайд. Портал SofaScore оценил действия форварда баллом 6.5.

Это уже четвертый матч Яремчука за "Бенфику". Украинец забил один гол и отдал три результативные передачи в этих поединках.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жил Висенте (Барселуш)
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Источник:
SofaScore

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