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Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Украинец вышел в стартовом составе команды

Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО

kvmechelen

Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против "Сент-Жиллуаз" (3:1).

Швед вышел в стартовом составе и на 55-й минуте вывел команду вперед - 2:1.

Также украинец заработал желтую карточку.

Отметим, что для 24-летнего игрока это первый гол в чемпионате Бельгии. Всего Швед принял участие в 3 матчах.

Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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