Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО
Украинец вышел в стартовом составе команды
kvmechelen
Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против "Сент-Жиллуаз" (3:1).
Швед вышел в стартовом составе и на 55-й минуте вывел команду вперед - 2:1.
Также украинец заработал желтую карточку.
Отметим, что для 24-летнего игрока это первый гол в чемпионате Бельгии. Всего Швед принял участие в 3 матчах.
Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
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