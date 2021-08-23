Швед голом добыл победу для Мехелена в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против "Сент-Жиллуаз" (3:1).

Швед вышел в стартовом составе и на 55-й минуте вывел команду вперед - 2:1.

Также украинец заработал желтую карточку.

Отметим, что для 24-летнего игрока это первый гол в чемпионате Бельгии. Всего Швед принял участие в 3 матчах.

Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.