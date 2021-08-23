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Известно, почему Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец не поможет своей команде в матче против "Кальяри"

Известно, почему Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А

Фото: facebook.com/SpeziaCalcio

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не попал в заявку на матч 1-го тура Серии А против "Кальяри".

Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний украинец не сыграет из-за переутомления.

Напомним, в матче Кубка Италии против "Порденоне" Виктор отыграл 86 минут.

Поединок "Кальяри" - "Специя" состоится сегодня, 23 августа. Начало - 19:30 (киевское время).

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В статье: Кальяри (Кальяри) Специя (Италия) Виктор Коваленко
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Источник:
acspezia.com

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Комментарии (20)
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wit666 (Одесса)
23.08.2021 в 12:12
Может он забухал?
Ответить
+2
0
Romb_DK (Київ)
23.08.2021 в 12:15
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 11:43
Остановите остановите, Вите Вите надо выйти
Ответить
+1
0
Алекс1955 (Донецк)
23.08.2021 в 11:42
Вот и получается, у Малиновского грыжа а он играет,а этот - устал.
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 11:46
Может яйца бегать мешают
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
23.08.2021 в 11:37
отыграл один матч за полгода.... " я усталь" (с)
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 11:36
Краще б, як для Коваленка, нічого не писати.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 11:20
Отдохни немножко! Никто никуда не спешит!
Ответить
+1
-1
Footballers (Умань)
23.08.2021 в 11:15
Развеселили так развеселили )
Ответить
+4
-1
amg333 (Kyiv )
23.08.2021 в 11:07
Пхахахаха,сказывается утомление брёвна с прошлого сезона,не так то просто пол года под лавкой просидеть))))
Ответить
+3
-4
avatar
СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 11:23
Зачем эта ирония? Человек сыграл за 9 месяцев 90 минут. Знаешь как это тяжело?))
Ответить
+2
-3
Broterhood
23.08.2021 в 11:02
Когда кто то читает эту новость о "переутомлении" Коваленка, в мире грустит один Педри отыгравший 70+ матчей за сезон без замен.
Ответить
+6
-1
amg333 (Kyiv )
23.08.2021 в 11:07
Ты думаешь так просто пол года под лавкой сидеть?))
Ответить
+3
-4
Krivbass6 (Кривой Рог)
23.08.2021 в 10:55
Усердно готовился к играм СБУ.
Ответить
+3
-2
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 10:38
Коваленко не потрапив в заявку. Це не новина. Коли потрапить, тоді й пишіть.
Ответить
+9
-1
avatar
2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 10:26
Господи, ну не попал, и не попал, в чем проблема то? Мало ли кто куда не попадает … завтра попадет, все ОК будет …)
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+6
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.08.2021 в 10:36
У кого-то будет… но не у кал-валенки
Ответить
+2
-5
avatar
СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 10:24
Потому что он бревно?))) Устал скамейку полировать)))
Ответить
+6
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.08.2021 в 10:35
Бревном быть непросто, как выясняется :))
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+4
-6
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 10:21
Утомился бедняга)))
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+6
-5


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