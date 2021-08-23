Известно, почему Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А
Украинец не поможет своей команде в матче против "Кальяри"
Фото: facebook.com/SpeziaCalcio
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не попал в заявку на матч 1-го тура Серии А против "Кальяри".
Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний украинец не сыграет из-за переутомления.
Напомним, в матче Кубка Италии против "Порденоне" Виктор отыграл 86 минут.
Поединок "Кальяри" - "Специя" состоится сегодня, 23 августа. Начало - 19:30 (киевское время).
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Источник:acspezia.com
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