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Лунин сдал положительный тест на COVID-19

Наши за границей
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(1 голосов)

Еще одна потеря для сборной Украины

Лунин сдал положительный тест на COVID-19

Фото: realmadrid/ Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба.

Подробности не сообщаются.

Ранее 22-летний голкипер был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин еще не играл за "Реал" в официальных матчах.

Напомним, ранее сборная Украины уже потеряла двух голкиперов – Георгия Бущана ("Динамо" Киев) и Анатолия Трубина ("Шахтер" Донецк) – из-за травм. Вместо них исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков вызвал Андрея Пятова из донецкого "Шахтера" и Дмитрия Ризныка ("Ворскла" Полтава).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (9)
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Stuntriding (Киев)
25.08.2021 в 14:47
СаШо ,снимай с гвоздя перчаткиЭто полный треш с вратарями.Три основных и все трое не смогут играть.Ну хоть Бойко довызвали.
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0
0
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okolegko (Київ)
25.08.2021 в 14:43
Шо, апять? Він же вже здавав позитивний тест перед грою з французами. Чи знову хибний діагноз? Так нехай ще пару раз здасть, а то стояти в рамці нема кому
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
25.08.2021 в 14:35
Пятов знову незамінний. Перед євро 12 теж проблеми зі здоров'ям розчистили йому шлях у основний склад. Він тоді був навіть не третій. Зараз те ж саме
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+1
0
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HavanaClub (Днепр)
25.08.2021 в 14:26
Та что ж такое? Их там вакцинируют или нет? Или они с прошлого раза "тестами" запаслись?
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+1
0
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Zanregent (Бухарест)
25.08.2021 в 14:10
Шовковского надо ставить.
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+2
0
Caballero (Fale town Fale state)
25.08.2021 в 14:04
Невезучий Лунин.
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
25.08.2021 в 13:50
Схоже слід викликати Бойка або Шуста.
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+1
0
artem06725 (Мариуполь)
25.08.2021 в 12:59
Что за программа "Розыгрыш" с этими вратарями?
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.08.2021 в 12:58
Мда... походу очередной тимоха только вратарь.. Толи не судьба,то толи сам не хочет..
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+3
-1


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