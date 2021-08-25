Лунин сдал положительный тест на COVID-19
Еще одна потеря для сборной Украины
Фото: realmadrid/ Автор - Antonio Villalba
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба.
Подробности не сообщаются.
Ранее 22-летний голкипер был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи.
Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин еще не играл за "Реал" в официальных матчах.
Напомним, ранее сборная Украины уже потеряла двух голкиперов – Георгия Бущана ("Динамо" Киев) и Анатолия Трубина ("Шахтер" Донецк) – из-за травм. Вместо них исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков вызвал Андрея Пятова из донецкого "Шахтера" и Дмитрия Ризныка ("Ворскла" Полтава).
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