Григорчук: Я бы сказал футболистам – занимайтесь футболом. Политика – это все не для вас

Украинский тренер Роман Григорчук, который работал с белорусским "Шахтером" из Солигорска, рассказал о том, разговаривал ли он политические темы с футболистами своей команды.

"Нет, я вообще стараюсь об этом не говорить, и если бы меня спросили, что порекомендовать футболистам, я бы сказал – занимайтесь футболом. Никакая политика – это все не для вас.

Я считаю, что футбол должен быть максимально абстрагированным от этих всех вещей. Я и сам не хочу об этом говорить – если мы уже начинаем, значит надо что-то говорить о политике. Я вообще не хотел бы ничего говорить" – сказал Григорчук.