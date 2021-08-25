Григорчук: Я бы сказал футболистам – занимайтесь футболом. Политика – это все не для вас
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
Украинский тренер Роман Григорчук, который работал с белорусским "Шахтером" из Солигорска, рассказал о том, разговаривал ли он политические темы с футболистами своей команды.
"Нет, я вообще стараюсь об этом не говорить, и если бы меня спросили, что порекомендовать футболистам, я бы сказал – занимайтесь футболом. Никакая политика – это все не для вас.
Я считаю, что футбол должен быть максимально абстрагированным от этих всех вещей. Я и сам не хочу об этом говорить – если мы уже начинаем, значит надо что-то говорить о политике. Я вообще не хотел бы ничего говорить" – сказал Григорчук.
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