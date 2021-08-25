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Григорчук: Я бы сказал футболистам – занимайтесь футболом. Политика – это все не для вас

Наши за границей
(3 голосов)
Григорчук: Я бы сказал футболистам – занимайтесь футболом. Политика – это все не для вас

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук, который работал с белорусским "Шахтером" из Солигорска, рассказал о том, разговаривал ли он политические темы с футболистами своей команды.

"Нет, я вообще стараюсь об этом не говорить, и если бы меня спросили, что порекомендовать футболистам, я бы сказал – занимайтесь футболом. Никакая политика – это все не для вас.

Я считаю, что футбол должен быть максимально абстрагированным от этих всех вещей. Я и сам не хочу об этом говорить – если мы уже начинаем, значит надо что-то говорить о политике. Я вообще не хотел бы ничего говорить" – сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
ЧестнОК

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
26.08.2021 в 00:46
А що він мав говорити в чужій країні з чужими спортсменами про політичну ситуацію в чужій країні?
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
25.08.2021 в 23:54
Ще один : спорт внє палітікі.Будь-який спортсмен, як і будь-яка інша людина,, реош за все повинен бути Громадянином
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