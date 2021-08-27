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Лунин лечится от коронавируса в отеле, госпитализация киперу не требуется

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На этот раз тест оказался не ложно-положительный

Лунин лечится от коронавируса в отеле, госпитализация киперу не требуется

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин на днях сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего вынужден уйти на больничный.

У футболиста присутствуют все симптомы заболевания, однако госпитализация в больницу ему не потребовалась. Вратарь изолирован в отеле, где получает необходимое консервативное лечение под присмотром специально выделенного для него врача.

Добавим, что в октябре 2020 года находясь в расположении национальной сборной Украины перед матчем с Францией Андрей Лунин сдал ложно-положительный тест на коронавирус, который затем не подтвердился.

На этот раз голкипер "Реала" вынужден уйти на больничный, из-за чего не сможет прибыть в расположение сборной Украины на сентябрьские матчи. Вместо Лунина в первую команды страны был довызван динамовец Денис Бойко.

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В статье: Андрей Полунин Реал (Мадрид) коронавирус
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