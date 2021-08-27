Лунин лечится от коронавируса в отеле, госпитализация киперу не требуется
На этот раз тест оказался не ложно-положительный
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Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин на днях
У футболиста присутствуют все симптомы заболевания, однако госпитализация в больницу ему не потребовалась. Вратарь изолирован в отеле, где получает необходимое консервативное лечение под присмотром специально выделенного для него врача.
Добавим, что в октябре 2020 года находясь в расположении национальной сборной Украины перед матчем с Францией Андрей Лунин сдал ложно-положительный тест на коронавирус, который затем не подтвердился.
На этот раз голкипер "Реала" вынужден уйти на больничный, из-за чего не сможет прибыть в расположение сборной Украины на сентябрьские матчи. Вместо Лунина в первую команды страны
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