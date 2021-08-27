  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Харатин: Нам досталась тяжелая группа, лигочемпионовская
В тренде

Харатин: Нам досталась тяжелая группа, лигочемпионовская

Наши за границей
(1 голосов)

Ференцварош в ЛЕ сыграет с Байером, Селтиком и Бетисом

Харатин: Нам досталась тяжелая группа, лигочемпионовская

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, в результате которой фради в соперники достались "Байер", "Селтик" и "Бетис".

"Тяжелая группа, где-то даже лигочемпионовская. Я не скажу, что ждали легких соперников. Все группы достаточно равные. В этом году очень хороший уровень соперников в Лиге Европы.

Будут хорошие игры. Думаю, у нас будет полный стадион. Всем будет интересно посмотреть на эти игры. Поэтому всех ждем на матчах.

Задачи? Мы будем готовиться от матча к матчу. Мы хотим побеждать. А там будем смотреть. Конечно, нужно поставить цель - выход из группы. Будет нелегко, но нужно работать, отдаваться в каждом матче. Тогда у нас будет шанс", - сказал Харатин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...