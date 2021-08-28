ВИДЕО, как Олейник снова забил в чемпионате Финляндии

Украинский полузащитник "СИК" Денис Олейник забил во втором подряд туре чемпионата Финляндии. На этот раз от ноги хавбека пострадал один из аутсайдеров лиги "Хака".

Денис получил вертикальную разрезную передачу от партнера, накрутил защитника и вратаря, и попал в уже пустой угол ворот.

MAALI ⚽️



Nyt on komiaa ????????????

Denys Oliinyk ????????



SJK-FC Haka etenee tilanteessa 2–0.#SJKHAKA pic.twitter.com/kcRYtbJ9qw — Veikkausliiga (@Veikkausliiga) August 27, 2021

Олейник забил второй гол своей команды. Итоговый счет встречи - 4:0 в пользу "СИК".

Отметим, что в прошлом туре Денис забил победный мяч в ворота "Хонки".

На данный момент "СИК" занимает третье место в "Вейккауслиге", уступая лидеру "ХИК" 14-ю очками после 16 сыгранных матчей. В Финляндии чемпионат проходит по системе весна-осень.