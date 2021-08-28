  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Олейник снова забил в чемпионате Финляндии
В тренде

ВИДЕО, как Олейник снова забил в чемпионате Финляндии

Наши за границей
(1 голосов)

Полузащитник продолжает феерить

ВИДЕО, как Олейник снова забил в чемпионате Финляндии

Новина українською

Украинский полузащитник "СИК" Денис Олейник забил во втором подряд туре чемпионата Финляндии. На этот раз от ноги хавбека пострадал один из аутсайдеров лиги "Хака".

Денис получил вертикальную разрезную передачу от партнера, накрутил защитника и вратаря, и попал в уже пустой угол ворот.

Олейник забил второй гол своей команды. Итоговый счет встречи - 4:0 в пользу "СИК".

Отметим, что в прошлом туре Денис забил победный мяч в ворота "Хонки".

На данный момент "СИК" занимает третье место в "Вейккауслиге", уступая лидеру "ХИК" 14-ю очками после 16 сыгранных матчей. В Финляндии чемпионат проходит по системе весна-осень.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Олейник СИК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...