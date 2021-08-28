Зинченко остался на скамейке запасных на матч против Арсенала
Александру никак не найдут места в основе
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Арсенал" на стадионе "Этихад". "Горожане" начнут игру без украинца Александра Зинченко в основном составе - он остался на скамейке запасных. На привычном для него левом фланге обороны появится Жоау Канселу.
???? TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.
SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Doyle, Palmer.
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/0zGsd48XsV
Уже в третий раз подряд Зинченко не попадает в стартовую одиннадцатку "МС". В его активе всего 12 минут в текущем сезоне.
Стартовый свисток матча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" запланирован на 14:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть
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