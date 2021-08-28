  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко остался на скамейке запасных на матч против Арсенала
В тренде

Зинченко остался на скамейке запасных на матч против Арсенала

Наши за границей
(1 голосов)

Александру никак не найдут места в основе

Зинченко остался на скамейке запасных на матч против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Арсенал" на стадионе "Этихад". "Горожане" начнут игру без украинца Александра Зинченко в основном составе - он остался на скамейке запасных. На привычном для него левом фланге обороны появится Жоау Канселу.

Уже в третий раз подряд Зинченко не попадает в стартовую одиннадцатку "МС". В его активе всего 12 минут в текущем сезоне.

Стартовый свисток матча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" запланирован на 14:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Boris B. (Харьков)
28.08.2021 в 14:27
В такой компании и на лавке посидеть не зазорно. Но если прилипнет к лавке, то Зине нужно уходить - он наработал на хороший контракт.
Ответить
0
-2
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:29
Да, в фк Никополь нормально будет.
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:12
Занял своё привычное место, на лавке
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...