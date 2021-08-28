Зинченко остался на скамейке запасных на матч против Арсенала

В рамках третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Арсенал" на стадионе "Этихад". "Горожане" начнут игру без украинца Александра Зинченко в основном составе - он остался на скамейке запасных. На привычном для него левом фланге обороны появится Жоау Канселу.

Уже в третий раз подряд Зинченко не попадает в стартовую одиннадцатку "МС". В его активе всего 12 минут в текущем сезоне.