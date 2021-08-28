Казахский Актобе подписал украинского полузащитника

Украинский футболист, полузащитник Дмитрий Коркишко, официально стал игроком казахского "Актобе".

Пока не известны детали контракта с 31-летним украинцем. Переход из "Черноморца" оформлен на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист играл за одесский клуб, где провел 10 матчей и забил 3 гола.

Ранее Коркишко выступал в футболках "Днепра-1", "Арсенала-Киев" и "Полтавы".