  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Казахский Актобе подписал украинского полузащитника
В тренде

Казахский Актобе подписал украинского полузащитника

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок попробует себя в другой стране

Казахский Актобе подписал украинского полузащитника

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский футболист, полузащитник Дмитрий Коркишко, официально стал игроком казахского "Актобе".

Пока не известны детали контракта с 31-летним украинцем. Переход из "Черноморца" оформлен на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист играл за одесский клуб, где провел 10 матчей и забил 3 гола.

Ранее Коркишко выступал в футболках "Днепра-1", "Арсенала-Киев" и "Полтавы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Коркишко Черноморец (Одесса) Актобе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Актобе"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...