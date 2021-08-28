Казахский Актобе подписал украинского полузащитника
Игрок попробует себя в другой стране
scdnipro1.com.ua
Украинский футболист, полузащитник Дмитрий Коркишко, официально стал игроком казахского "Актобе".
Пока не известны детали контракта с 31-летним украинцем. Переход из "Черноморца" оформлен на правах свободного агента.
В прошлом сезоне футболист играл за одесский клуб, где провел 10 матчей и забил 3 гола.
Ранее Коркишко выступал в футболках "Днепра-1", "Арсенала-Киев" и "Полтавы".
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Источник:Сайт ФК "Актобе"
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