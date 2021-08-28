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Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Защитник хорошо поработал

Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 3-го тура АПЛ "Манчестер Сити" Гвардиолы победил "Арсенал" со счетом 5:0.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в начале второго тайма и провел на поле 45 минут.

За это время он отдал 37 пасов, из которых 35 достигли цели. Таким образом, точность передач украинца составила 95%. Кроме этого, Александр совершил один перехват.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
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Комментарии (2)
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unnamed (Cape May)
28.08.2021 в 18:19
А можно статистику передач вперед и более чем на 3 метра и их процент от общего количества передач? Видели мы уже много таких «точность передач 90+%». Надоело.
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+1
0
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 18:01
Точность передач назад ?
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0
0


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