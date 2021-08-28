Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%

Сегодня в матче 3-го тура АПЛ "Манчестер Сити" Гвардиолы победил "Арсенал" со счетом 5:0.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в начале второго тайма и провел на поле 45 минут.

За это время он отдал 37 пасов, из которых 35 достигли цели. Таким образом, точность передач украинца составила 95%. Кроме этого, Александр совершил один перехват.