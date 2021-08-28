Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%
Защитник хорошо поработал
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в матче 3-го тура АПЛ "Манчестер Сити" Гвардиолы победил "Арсенал" со счетом 5:0.
Украинец Александр Зинченко вышел на поле в начале второго тайма и провел на поле 45 минут.
За это время он отдал 37 пасов, из которых 35 достигли цели. Таким образом, точность передач украинца составила 95%. Кроме этого, Александр совершил один перехват.
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Источник:Sofascore
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Комментарии (2)
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unnamed (Cape May)
28.08.2021 в 18:19
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Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 18:01
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