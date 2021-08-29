Обошел сам всю защиту. Видео блестящего гола Безуса за Гент
Украинец умеет забивать красиво
Сегодня состоялся матч 6-го тура Лиги Жупиле, в котором встретились "Гент" Романа Безуса и "Брюгге" Эдуарда Соболя.
Матч закончился победой хозяев со счетом 6:1, и красивым голом на 61-й минуте отличился украинец Роман Безус.
Полузащитник получил мяч у входа в штрафную, а затем с помощью скорости и дриблинга обыграл пятерых оппонентов. Вратарь также не помог, потому что удар в дальний угол был крайне точным.
Geçen sene Ankaragücü'ne transferi son anda iptal olan 10 numara Roman Bezus'un, az önce Club Brugge'e attığı gol. pic.twitter.com/pg4KRw7tA5— Ankaragücü Scout (@ankaragucuscout) August 29, 2021
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.08.2021 в 17:57
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Андрей (Odessa)
29.08.2021 в 17:30
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rivnenskyi (Рівне)
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Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 17:29
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