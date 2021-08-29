  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Обошел сам всю защиту. Видео блестящего гола Безуса за Гент
В тренде

Обошел сам всю защиту. Видео блестящего гола Безуса за Гент

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец умеет забивать красиво

Обошел сам всю защиту. Видео блестящего гола Безуса за Гент

Новина українською

Сегодня состоялся матч 6-го тура Лиги Жупиле, в котором встретились "Гент" Романа Безуса и "Брюгге" Эдуарда Соболя.

Матч закончился победой хозяев со счетом 6:1, и красивым голом на 61-й минуте отличился украинец Роман Безус.

Полузащитник получил мяч у входа в штрафную, а затем с помощью скорости и дриблинга обыграл пятерых оппонентов. Вратарь также не помог, потому что удар в дальний угол был крайне точным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Брюгге Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.08.2021 в 17:57
Це той самий Безус, якого Шевченко в збірній не бачив?
Ответить
+1
0
Андрей (Odessa)
29.08.2021 в 17:30
А в сборной без шансов был.
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
29.08.2021 в 17:37
А йому хіба дали шанс в збірній?
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 17:29
6:1? Охренеть
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...