Обошел сам всю защиту. Видео блестящего гола Безуса за Гент

Сегодня состоялся матч 6-го тура Лиги Жупиле, в котором встретились "Гент" Романа Безуса и "Брюгге" Эдуарда Соболя.

Матч закончился победой хозяев со счетом 6:1, и красивым голом на 61-й минуте отличился украинец Роман Безус.

Полузащитник получил мяч у входа в штрафную, а затем с помощью скорости и дриблинга обыграл пятерых оппонентов. Вратарь также не помог, потому что удар в дальний угол был крайне точным.